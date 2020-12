I film per le feste e il Natale in famiglia su Amazon Prime Video

Le vacanze di Natale non cominciano finché sul piccolo schermo di casa non scorrono le immagini di quel film o di quella pellicola che negli anni hanno tenuto sempre compagnia a grandi e piccini: mai come quest’anno il cinema sarà d’aiuto per consolare, intrattenere, sognare e il servizio in streaming Amazon Prime Video offre una raccolta di titoli natalizi da gustare proprio durante le feste con tutta la famiglia.

Sarà possibile partire per un viaggio verso la Lapponia con “10 giorni con Babbo Natale” di Alessandro Genovesi, una esclusiva su Prime Video dal 4 dicembre, oppure rivivere le avventure romantiche di un classico come “Love actually” o “L’amore non va in vacanza” e lasciarsi andare a un po’ di leggerezza con “Il Grinch”.

Ecco la selezione per tutti gli abbonati di Prime Video.

10 GIORNI CON BABBO NATALE

I protagonisti di 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano in questo sequel affiancati da Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. La famiglia “tutta matta” è alle prese con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Alessandro Genovesi dirige una commedia delle feste natalizie per tutta la famiglia in esclusiva per Prime Video.

LOVE ACTUALLY

Le storie di nove personaggi si intrecciano a Londra nelle settimane che portano a Natale, per raccontare la complessità dei rapporti umani, in un film cult firmato dai creatori de Il diario di Bridget Jones e Notting Hill. Divertente, irresistibile e commovente, un cast stellare (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson): un classico delle feste.

DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE

Ecco la storia di come Charles Dickens (intepretato da Dan Stevens) trovò l’ispirazione per la straordinaria favola Canto di Natale, creata mescolando momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare vita a sei personaggi indimenticabili, ormai parte integrante dell’immaginario natalizio collettivo.

L’AMORE NON VA IN VACANZA

Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz) sono due donne che non potrebbero essere più diverse: una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa a Hollywood. Hanno però un punto in comune: la sfortuna in amore. Spinte da un disperato desiderio di fuga, si conoscono on-line e decidono, senza pensarci troppo, di scambiarsi la casa. La decisione sarà per entrambe l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

LA BANDA DEI BABBI NATALE

È la notte della vigilia di Natale: cosa ci fanno Aldo, Giovanni e Giacomo in questura? I tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei guai e dovranno raccontare la loro storia per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri. Primo film del regista Paolo Genovese, grande successo al botteghino nel Natale 2010.

IL PICCOLO LORD

Alla fine dell’Ottocento Cedric (Rick Schroder) vive in ristrettezze a New York con la madre. Quando muore il fratello maggiore del padre, suo zio Bevis, Cedric scopre che è destinato a diventare l’erede universale di tutti i beni della famiglia, ottenendo quindi il titolo di Lord Fauntleroy. Ma non sarà così semplice mantenere tale titolo… Un film per la TV che è diventato negli anni un cult natalizio per tutte le età.

INDOVINA CHI VIENE A NATALE?

Natale: quel magico momento in cui ci si sente più buoni, si cantano canzoncine tradizionali, si regalano doni ai bambini, e si commette sempre quel piccolo, immenso, catastrofico errore, di invitare tutta la propria famiglia per il gran cenone. Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini tra i protagonisti di questo film italiano di Natale.

IL GRINCH

Il Grinch (Jim Carrey) è una creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochi. Al contrario dei tranquilli abitanti del villaggio, il Grinch odia il Natale e tutto quello che riguarda la festa più tradizionale dell’anno… Ron Howard porta sul grande schermo una delle storie natalizie più celebri di sempre, dal classico della letteratura per l’infanzia di Dr. Seuss. Premio Oscar per il miglior trucco nel 2001.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e watchOS 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.