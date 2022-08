Recensione GripTight Mount Per MagSafe, la foto con iPhone è magnetica

Dato il tempo dal lancio e il successo avuto da Apple con la tecnologia Magsafe in vari campi, dai caricabatterie ai supporti da auto o da casa, ci si può stupire del fatto che, almeno sul nostro nostro mercato, si faccia una grande fatica a trovare un sistema per montare l’iPhone sui per cavalletti mediante questo aggancio magnetico.

In termini pratici, a meno che non si voglia ricorrere ai costosissimi (anche per effetto di spedizione e tasse) prodotti di Moment, c’è una sola alternativa: il GripTight Mount per MagSafe di Joby.

GripTight Mount Per MagSafe Joby cos’è e come è fatto

L’apparizione di questo accessorio (rilasciato assieme all’attacco a parete GripTight per MagSafe) promette di essere qualche cosa di utile e pratico. Che cosa ci sarebbe di meglio che evitare ganasce a molla o a vite per montare iPhone su un cavalletto sfruttando il magnete? E infatti a questo serve il GripTight Mount Per MagSafe di Joby: sfruttare la componente magnetica molto potente, di iPhone 12 e iPhone 13 per mettere iPhone su un cavalletto senza ricorrere ai classici sistemi meccanici.

In realtà Joby ha affiancato al classico magnete anche una ganascia pieghevole che garantisce sia la possibilità di avere maggior sicurezza nel caso non ci si fidi dell’aggancio magnetico per usare l’accessorio per smartphone che non hanno il sistema Magsafe.

Abbiamo detto che alla base del GripTight Mount per MagSafe c’è una vite dalla classica misura standard 1/4, perfetta per essere sfruttata con qualunque cavalletto. Sui due lati ci sono due filetti della stessa misura utili per montare altri accessori come una lampada o un microfono o tutte e due le cose.

In abbinamento con GorillaPod 1K

Il GripTight Mount per MagSafe come detto ha una vite standard che può essere usata con qualunque cavalletto. Ma il suo abbinamento ideale è con un Gorillapod. Che cosa sia un Gorillapod non dovremmo spiegarvelo visto che da anni (la prima recensione è del 2014) parliamo di questo accessorio pensato inizialmente per fotocamere compatte, poi divenuto un must per chi vuole un cavalletto-non-cavalletto capace di fornire un appoggio sicuro in situazioni in cui niente altro sarebbe in grado darvelo.

Si tratta di un corto treppiede formato da una serie di semisfere interconnesse che tutte messe insieme compongono dei bracci snodati. Sia per il fatto che i braccetti si possono piegare nei più disparati modi sia perché intorno alle semisfere ci sono degli anelli antiscivolo in gomma, il Gorillapod si può collocare sulle superfici più irregolari o addirittura avvinghiare saldamente ad un palo.

Noi abbiamo acquistato il bundle GripTight Mount per MagSafe con GorillaPod 1K, quindi la versione capace di supportare fino ad 1 KG, pensando sia di usarlo con l’iPhone che con la nostra fotocamera mirrorless. La lunghezza è di 21 centimetri, perfetta per essere infilato ovunque.

GripTight Mount per MagSafe, impressioni d’uso

Mettere in funzione il GripTight Mount per MagSafe è facilissimo come avvicinare l’iPhone alla piastra circolare. Il telefono viene attirato e resta in posizione. La presa è salda, forse non paragonabile a quella che abbiamo riscontrato con altri accessori ma comunque non c’è mai l’impressione che lo smartphone possa cadere. Nel caso siate particolarmente ansiosi, come detto, c’è sempre la ganascia a molla a conferire maggior sicurezza.

Attenzione, però: il braccetto deve essere in parallelo al lato più corto dell’iPhone; in pratica si deve installare il GripTight Mount per MagSafe in maniera che le ganascia, usata o no, si trovi sui due lati più corti. Per effetto della forma del supporto non è infatti possibile disporre il braccio in verticale e non è questo il modo in cui è previsto l’uso da parte di Joby. In questa posizione il Magsafe dell’iPhone infatti, per effetto dello scalino della fotocamera non aderisce perfettamente al supporto e c’è il serio rischio che si stacchi.

Non si tratta di un grave problema perché il GripTight Mount per MagSafe ruota di 360 gradi e una volta posizionato correttamente è possibile fargli assumere qualunque orientamento con precisione; girando, infatti si blocca a scatto su varie posizioni richiedendo un certo sforzo per passare da una all’altra.

Il resto lo fa, nel caso abbiate acquistato un GorillaPod, il supporto.

Con il “pacchetto” potrete sfruttare il vostro iPhone per scattarvi foto o scattare foto in coppia o in famiglia, facilmente e con quasi la stessa flessibilità che avrete usando un cavalletto. In pratica potrete applicare il GorillaPod ovunque, anche nelle posizioni più improbabili, basterà semplicemente avvicinare il telefono per essere pronti a scattare. Con un attacco a ganascia dovreste installare prima l’iPhone sul GorillaPod e poi collocare in posizione il cavalletto il che potrebbe essere scomodo.

Solo se intorno non c’è nulla per appoggiare o avvinghiare il GorillaPod sentirete la mancanza di un vero treppiede. In compenso non dovrete portarvi in giro un cavalletto completo con tutto il peso ma solo uno strumento lungo 36 centimetri (21 con il GripTight Mount per MagSafe smontato come detto) e pesante solo 220 grammi.

In aggiunta a questo il Gorillapod può funzionare anche come impugnatura e anche miniasta per i selfie anche se per quest’ultimo scopo sarebbe meglio pensare ad altri accessori con un braccio a maggior estensione. In alternativa GripTight Mount per MagSafe assieme al GorillaPod può anche essere usato come cavalletto da tavolo e sfruttare iPhone per vedere contenuti

Se volessimo trovare un difetto nel bundle, diciamo che l’avremmo costituito non mettendo nel pacchetto il solo GorillaPod 1K ma la versione con la testa a sfera, non particolarmente utile per chi vuole usare il Magsafe ma interessante nel momento in cui si volesse montare sulla vite del GorillaPod una fotocamera.

In conclusione

Se vi serve un supporto compatibile con Magsafe capace di sfruttare l’attacco magnetico degli iPhone 12 o iPhone 13 o andate alla ricerca di costose alternative d’importazione oppure vi rivolgete al GripTight Mount per MagSafe di Joby. Ma anche se ci fossero alternative a portata di mano il GripTight Mount resterebbe un prodotto da tenere in considerazione da parte di tutti coloro che vogliono un sistema ben costruito.

Il telefono si applica e si stacca in un batter di ciglia e resta applicato saldamente senza manovrare con ganasce e sistemi meccanici a molla. Permette di orientare il telefono come meglio si crede in orizzontale o in verticale e offre anche un senso di solidità.

Si tratta di un ottimo accessorio che non dovrebbe mancare nell’arsenale di chi ha un iPhone di nuova generazione. Il nostro consiglio è di comprarlo con un GorillaPod perché grazie al quale offre il meglio: la versatilità del mini cavalletto “contorsionista” è impagabile in tante situazioni.

Prezzo e disponibilità

GripTight Mount per MagSafe di Joby si acquista in bundle con il GorillaPod sia su Amazon che sul sito di Joby. Sul sito di Joby è anche possibile acquistare singolarmente la ganascia magnetica e separatamente altri modelli del Gorillapod, come quello da 325 grammi