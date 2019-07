I migliori smartphone sotto i 300 Euro per l’estate 2019

Dopo aver visto quali sono, secondo noi, i migliori smartphone sotto i 150 euro, tra i quali siamo riusciti a farvi rientrare anche iPhone 5s, ecco una lista dei migliori smartphone sotto i 300 euro. Se già con 150 euro eravamo riusciti a proporvi smartphone di qualità, con un budget raddoppiato le possibilità aumentato ed è possibile acquistare smartphone iOS e Android senza compromessi.

Considerando che sono davvero tanti gli smartphone da consigliare in questa fascia di prezzo, abbiamo deciso di raccogliere gli smartphone in tre categorie: da 200, 250 e 300 euro. Ecco quali sono i migliori smartphone da poter acquistare in questa fascia di prezzo.

Sotto i 200

Redmi 7

Ben al di sotto della soglia dei 200 euro, Xiaomi Redmi 7 è una delle migliori scelte per chi vuole spendere davvero poco. Vanta un display da ben 6.26 pollici con risoluzione HD. Sotto al cofano un processore da 1,8 GHz, lo Snapdragon 632, assistito da 2 GB di RAM. La emoria interna è da 16 GB, mentre il reparto fotografico è affidato ad una camera da 12 MP. Il terminale, che a livello software si basa su Android 9.0, vanta una batteria da ben 4000 mAh. Su Amazon si acquista a circa 115 euro.

Xiaomi Mi A2 Lite

In questa fascia di prezzo vogliamo anzitutto inserire nuovamente lo Xiaomi Mi A2 Lite. Lo si trova, al momento, a 151 euro, e per questo lo abbiamo inserito sia nella fascia dei 150, sia in questa sotto i 200. Probabilmente è la scelta migliore nel campo Android in questa fascia di prezzo. Si tratta di uno smartphone rilasciato sul mercato da pochi mesi, che vanta uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+, notch frontale, processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core a 2,0 GHz, 3 GB di RAM, 32 GB di ROM e camera posteriore da 12,0 MP + 5,0 MP, con una batteria immensa da 4000 mAh. Design all’avanguardia e caratteristiche che non faranno rimpiangere nessun top di gamma. A questo prezzo è impossibile cercare di meglio. Non stiamo parlando di un telefono muletto, o da affidare a chi non mastica di tecnologia: è un vero best buy, che accontenterà anche i palati più raffinati.

Su GearBest, in questo momento di sconti costa esattamente 150 euro.

iPhone SE

Sotto i 200 euro si riuscirà pure a comprare un iPhone SE ricondizionato. Si tratta dell’ultimo smartphone Apple da 4 pollici, rilasciato dopo l’iPhone 5s, ma con caratteristiche tecniche che ricalcano quelle di iPhone 6s. Naturalmente consente di far girare iOS 12, ha un processore a tutt’oggi potente e un reparto fotografico che nulla invidia a molti smartphone Android di fascia medio alta. Adatto a chi non ha digerito l’arrivo in massa dei phablet, e che desidera invece uno samrtphone da maneggiare con una sola mano, e da riporre nel taschino della giacca senza appesantirla. Su Amazon lo si trova a circa 200 euro.

Honor 7X

Su Amazon in questo momento lo si acquista a circa 200 euro. E’ uno smartphone con ampio display da 5,93 pollici, con aspect ratio 18:9, cornici ben ottimizzate ai bordi, e un design particolarmente elegante, adatto sia ad un pubblico giovanile, ma anche ai più grandi. Monta il processore Kirin octa core 659, e grazie ai 4 GB di RAM gira fluido, sempre scattante in molte occasioni. Anche il reparto fotografico, grazie al doppio sensore posteriore, riesce a immortalare foto ottime. A questo indirizzo la nostra recensione. Clicca qui per comprarlo.

Redmi Note 7

Ormai lo si trova a poco meno di 200 euro. Redmi Note 7 è il fratello maggiore del Redmi 7, con caratteristiche superiori. Punto di forza del Redmi Note 7, oltre all’accattivante stile estetico con un notch decisamente ridotto, è sicuramente la fotocamera “monstre” con doppio sensore, il primo con sensore da 48 MP e un obiettivo f / 1.8 e il secondo con sensore da 5 megapixel, utilizzato per raccogliere le informazioni sulla profondità. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche il Redmi Note 7 gode di uno schermo da 6,3 pollici, proporzioni 19,5:9 e risoluzione 2340 x 1080, un processore Snapdragon 660, GPU Adreno 512, una fotocamera selfie da 13 megapixel, una batteria da 4.000 mAh, presa USB-C e un jack per cuffie, sensore delle impronte digitali posizionato sul retro.

Su Amazon costa circa 180 euro.

Sotto i 250 euro

Honor View 10 Lite

Con la presunzione di non poter essere smentiti, almeno al momento, piazziamo Honor View 10 Lite come miglior smartphone sotto i 250 euro. Attualmente si trova su Amazon a 245 euro e rappresenta la scelta ideale per un publico giovane e dinamico. Ha uno schermo enorme da 6,5 pollici, ma risulta incredibilmente usabile per via delle cornici sottilissime. E’ lo smartphone economico che vanta le cornici più sottili in questa fascia di prezzo, e non solo. Sotto al confano Honor View 10 Lite monta un processore Kirin 719, affiancato da una GPU Mali G51, con una memoria da 64 o 128 GB, a seconda del modello prescelto.

Ricca la dotazione di sensori, che oltre al classico sensore per le impronte digitali poste sul retro, prevede anche la presenza di accelerometro, giroscopio, magnetometro. Sul frontale anche un piccolo LED di notifica, mentre sulla parte bassa stona la presenta di una porta MicroUSB. Non possiamo tacere che alla fine del 2018 spiace constatare l’assenza di una USB C. A questo indirizzo la nostra recensione. Clicca qui per acquistarlo.

Huawei P20 Lite

Molto simile al View 10 Lite, anche P20 Lite di Huawei è uno smartphone da acquistare sotto i 250 euro. Ha la cornice in basso leggermente meno ottimizzata del View 10, ma si tratta di piccolezze. Rimane uno smartphone best buy in questa fascia di prezzo, un punto di riferimento per tutti. Un po’ più piccolo del View 10, ha una diagonale da 5,8 pollici, naturalmente con risoluzione full HD+, aspact ratio 18:9 e notch frontale di dimensioni particolarmente ridotte. Clicca qui per acquistarlo.

Xiaomi Mi A2

Parente stretto, almeno nel nome, di Mi A2 Lite, il Mi A2 si Xiaomi vanta un design leggermente più tradizionale, adatto a chi non ama il notch frontale. Gode comunque di caratteristiche di tutto rispetto, gode di una CPU Snapdragon 660 Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) di 4 GB di RAM e offre un sistema operativo praticamente stock, per gli amanti di Android Puro. A questo indirizzo la nostra reensione. Clicca qui per acquistarlo su amazon a 247 euro. Se volete risparmiare, su GearBest costa appena 195 euro.

iPhone 6s

A questo prezzo su eBay è possibile acquistare un iPhone 6s ricondizionato, da venditore affidabile, sicuro e professionale. E’ ancora tra gli iPhone più apprezzati, anche perché ha un fattore forma attuale, che ricalca in modo preciso quello di iPhone 8. Permette di far girare iOS 12 e il futuro iOS 13, supporta nuove tecnologie come AirPlay 2 di Apple e, in linea generale, è ancora uno smartphone che non teme confronti con alcuno dei rivali. A questo indirizzo la redazione di Macitynet ne ha tracciato un profilo completo.

Clicca qui per acquistarlo.

Sotto i 300 euro

Xiaomi Mi 9 SE

Senza alcun dubbio, il miglior smartphone sotto i 300 euro è al momento in cui scriviamo Xiaomi Mi 9 SE. Si tratta di uno smartphone a cui non manca nulla, ad iniziare da 6 GB di RAM e 128 GB di ROM , con un display da 5.97″ con risoluzione 2340×1080 FHD+ e tecnologia AMOLED, con piccolo notch a goccia, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e corning Gorilla Glass 5. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 712 octa core, il dispositivo integra sul retro una tripla fotocamera (sensori Sony) con obiettivo grandangolare da 48MP, f / 1,75, teleobiettivo da 8MP, f / 2.4, e obiettivo grandangolare 13MP f / 2.4, cui si aggiunge una selfie camera da 20 MP. La batteria è da 3070mAh compatibile con ricarica veloce 18 W via cavo USB-C mentre il sistema operativo disponibile è Android 9.0 con ROM MIUI 10 in versione originale Global, pronta a ricevere tutti i necessari aggiornamenti OTA che verranno rilasciati in futuro. Il dispositivo si può considerare uno dei migliori cellulari medio gamma disponibili con un prezzo bomba: si trova su Amazon a 299 euro, ma chi volesse acquistarlo ad un prezzo ancora più basso potrà prenderlo su GearBest, dove costa circa 250 euro.

Anche in questo caso, se lo si acquista ricondizionato su eBay, sempre da venditore sicuro e affidabile, lo si arriva a pagare praticamente 300 euro. Ci scuserete se sforiamo di pochi euro, ma si tratta del miglior terminale da acquistare su questa fascia di prezzo. Qualità Apple al prezzo di un medio gamma: processore A11 potente, reparto fotografico di prim’ordine, design d’eccezione, e supporto della società che ancora continuerà per diversi anni. A questo indirizzo spieghiamo come è fatto e a chi conviene ancora acquistarlo. Clicca qui per comprarlo a 309 euro.

PocoPhone F1

Nato dalla costola di Xiaomi, Poco è il nuovo brand di smartphone cinesi che nasce con l’idea di abbattere i costi nel mercato smartphone, senza rinunciare alla qualità, alla potenza e alla velocità. Esteticamente è simile a Xiaomi Mi 8, con tanto di notch frontale in stile iPhone X.

Propone uno schermo da 6,18 pollici con tecnologia IPS LCD full HD+ e risoluzione 1.080 x 2.246 pixel, con un aspect ration di 18,7:9, e un contrasto 1.500:1. A stupire, per il prezzo di listino, è la CPU installata a bordo: si tratta della Qualcomm Snapdragon 845, affiancata dalla GPU Adreno 630. Tutto questo su costa appena 293 euro su GearBest, o poco più su Amazon.

Vi ricordiamo che potete trovare tutte le schede per gli smartphone più recenti a partire da questa pagina di Macitynet.