I migliori smartphone sotto i 150 euro della primavera 2019

Se fino a qualche anno fa era impensabile poter spendere 150 euro per avere tra le mani uno smartphone di qualità, al giorno d’oggi non mancano scelte così economiche, eppure in grado di non far rimpiangere veri e propri top di gamma.

E se vi dicessimo che per questo prezzo potrete mettere le mani anche su iPhone? Ecco la nostra guida agli acquisti, ecco i migliori smartphone sotto i 150 euro per la primavera 2019.

Se pensate che sia stato difficile scegliere 5 smartphone da consigliarvi su questa fascia di prezzo, siete in errore. Ne esistono davvero parecchi, e quelli che vi proponiamo di seguito sono tra i migliori su questa fascia di prezzo. Alcuni sono più datati, ma assolutamente validi, mentre altri sono usciti nel 2018.

Xiaomi Mi A2 Lite

Anche in questo 2019 inoltrato, il primo smartphone che ci sentiamo di consigliarvi è certamente lo Xiaomi Mi A2 Lite. Probabilmente è la scelta migliore nel campo Android in questa fascia di prezzo. Si tratta di uno smartphone rilasciato sul mercato da pochi mesi, che vanta uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione Full HD+, notch frontale, processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core a 2,0 GHz, 3 GB di RAM, 32 GB di ROM e camera posteriore da 12,0 MP + 5,0 MP, con una batteria immensa da 4000 mAh. Design all’avanguardia e caratteristiche che non faranno rimpiangere nessun top di gamma. A questo prezzo è impossibile cercare di meglio. Non stiamo parlando di un telefono muletto, o da affidare a chi non mastica di tecnologia: è un vero best buy, che accontenterà anche i palati più raffinati.

Su GearBest, in questo momento di sconti costa mento di 150 euro.

Nubia V18

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire quella su Nubia V18, il medio gamma che propone caratteristiche tecniche uniche ad un prezzo davvero accessibile. Costa solo 150 euro, ma può vantare, tra le altre, uno Snapdragon 625. Il terminale vanta un display da 6,01 pollici con risoluzione 2160 x 1080 FHD+. A far girare il sistema un processore Snapdragon 625 Octa Core a 2.0GHz, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. La GPU per il versante grafico e videoludico è la Adreno 506.

Dispone di un reparto camera posteriore da 13 MP, e una fotocamera frontale da 8 MP. Tra i tanti sensori a bordo, quello di prossimità, E-bussola, Sensore di impronte digitali, Sensore di luce ambientale, Sensore di gravità, Face ID e Giroscopio. A livello di connettività, invece, incorpora GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Bluetooth, e supporta la banda B20.

Nokia X5

Se volete affidarvi ad un marchio storico delle telecomunicazioni, a meno di 150 euro c’è il Nokia X5. Forme moderne, con notch frontale stile iPhone XS, vanta un processore Helio P60 Octa Core con 3GB RAM e 32GB ROM, mentre dal punto di vista multimediale offre una doppiafotocamera Posteriore 13.0MP + 5.0MP, al di sotto del quale è posto il densore di impronte digitali. Schermo da 5,86 pollici con risoluzione 1520 x 720 pixel, batteria da 3060mAh. Clicca qui per acquistarlo a 149,50 euro.

Honor 9 Lite

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo, rimanendo positivamente impressionati da tutti i punti di vista. Anche in questo caso stiamo parlando di un terminale che fa bene sotto qualsiasi reparto, che permette di scattare ottime foto per la fascia di prezzo, e che risulta assolutamente fluido nel quotidiano. Il terminale monta il chip proprietario Huawei, HiSilicon Kirin 659 ( 4x 2.36 GHz Cortex-A53 + 4x 1.7 GHz Cortex-A539, con GPU Mali-T830, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata e vano MicroSD per l’espansione. A livello di sensori e connettività non manca davvero nulla, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, GLONASS, NFC, Radio FM , sensore per le impronte digitali, accelerometro, sensore di prossimità e bussola. Esteticamente, sopratutto sul retro, è davvero bello.

Su Amazon si acquista a meno di 150 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Huawei P Smart

Adesso esiste la versione 2019, ma per chi volesse risparmiare, il primo Huawei P Smart, rilasciato nel 2018, può dire ancora la sua in questa fascia di prezzo. Il terminale è alimentato dal processore proprietario HiSilicon Kirin 659, supportato da una memoria RAM di 3GB, e da uno storage interno da 32 GB. Novità di particolare interesse il suo sistema operativo: Huawei P Smart arriva sul mercato con Android Oreo 8.0. Lato multimediale monta una camera frontale da 8MP, mentre sul posteriore monta un doppio sensore, 13 megapixel più 2 megapixel per il classico effetto Bokeh ormai caratteristica di tutti i più recenti smartphone Huawei e Honor. Il terminale si trova adesso su Amazon a circa 140 euro.

iPhone 5s

Per meno di 150 Euro non troverete ovviamente un iPhone nuovo visto che è uscito pure di listino da qualche tempo. Ed allora, una occasione può essere l’acquisto di un iPhone 5S ricondizionato: permette di far girare iOS 12, e’ un ottimo telefono dal piccolo schermo (4 pollici) e gestisce Homekit, Siri, Airplay 2 e Apple Watch 4 (non LTE). Il modello da 16 GB si trova a circa 120 Euro tra i ricondizionati Apple su Amazon e eBay, e può essere un’ottima occasione per partire o restare nell’ecosistema Apple senza spendere cifre esagerate sopratutto se volete un terminale assolutamente maneggevole. A questo indirizzo la redazione di Macitynet ha realizzato un approfondimento sul terminale, spiegandovi come è fatto e a chi conviene ancora acquistarlo.

Huawei P8 Lite 2017

Non spaventi il 2017 nel titolo di questo telefono: Huawei P8 Lite 2017 di una scelta a tutt’oggi valida. Siamo rimasti sorpresi da questo terminale nella nostra recensione, e a distanza di anni ci stupiamo delle patch recenti che il terminale ha ricevuto.

Che poi, a voler essere onesti, quando un terminale dispone di 3 GB di RAM, di un processore comunque performante, in questo caso il Kirin 655, ed appare esteticamente elegante, cosa si desidera di più? Il prezzo è incredibilmente competitivo: su eBay si trova a 149 euro. Una scelta davvero ottima, sia per chi si affaccia a questo mondo per la prima volta, sia per chi vuole un ottimo medio gamma, senza spendere troppo. Clicca qui per comprare, anche usato su Amazon a partire da 120 euro.

