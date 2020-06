I nuovi Powerbeats Pro nei colori estivi sono già in sconto su Amazon

Disponibili da pochi giorni su Apple Store, i Powerbeats Pro nelle quattro nuove colorazioni estive da adesso si possono acquistare anche su Amazon e in questo caso con uno sconto di 25 euro sul prezzo ufficiale di listino. Sono per la precisione 25,31 gli euro che risparmiate comprandoli su Amazon nella nuova colorazione Giallo primavera, Blu ghiaccio, Rosa nuvola o Rosso magma visto che invece di pagarli 249,95 euro ve li potete portare a casa per 224,64 euro.

Quella lanciata il 9 giugno è l’ultima versione degli auricolari Powerbeats Pro, disponibile dallo scorso anno inizialmente solo in Nero, poi anche in Blu Navy, Avorio e Verde Muschio. Le quattro nuove tinte non sono accese e vivaci come previsto inizialmente: sono invece quattro colori tenui, ma non per questo meno ricercati e intriganti. Rappresentano un rinnovo della collezione degli auricolari che, lo ricordiamo, sono simili agli AirPods Pro – gli auricolari wireless di Apple più famosi – ma ottimizzati per l’uso sportivo. Sono dotati, infatti, di un gancio per avvolgere gli auricolari sopra l’orecchio dell’utente per tenerli in posizione durante l’esercizio e sono resistenti all’acqua e al sudore.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, promettono fino a 9 ore di riproduzione continuata e più di 24 ore grazie alle ricariche offerte dalla custodia. Sono inoltre presenti controlli per il volume e la riproduzione su entrambi gli auricolari, in più supportano i comandi vocali e hanno una funzione automatica di Play-Pausa.

In tutto adesso i colori sono otto e su Amazon, oltre a comprarli in offerta nelle quattro nuove tinte, si può scegliere la versione Avorio oppure Blu Navy a prezzo pieno (249,95 euro) oppure nella colorazione Nera o Verde Muschio al vantaggioso prezzo di 199,99 euro. Quale che sia il modello scelto, la spedizione è a cura di Amazon ed è inclusa nel prezzo. Per sfogliare la pagina di acquisto dei Powerbeats Pro in tutte le colorazioni disponibili, cliccate qui.

Per tutti gli accessori audio, cuffie, speaker e auricolari Beats di Apple potete accedere direttamente a questa pagina di Amazon, spesso come dicevamo proposti in sconto rispetto al prezzo ufficiale di listino.

A questo indirizzo abbiamo realizzato uno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.