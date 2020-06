Magic Keyboard forse arriva per altri modelli di iPad

Apple potrebbe introdurre nuove versioni della cover con tastiera e trackpad Magic Keyboard anche per altri modelli di iPad. Probabilmente è l’accessorio per tablet più costoso della storia dei tablet, ma chi lo ha provato e acquistato non ha dubbi: la cover con tastiera e trackpad di Apple è il complemento perfetto per lavorare con iPad Pro, costruita con progettazione e materiali allo stato dell’arte. Per di più è uno spettacolo di funzionalità e di eleganza, grazie all’effetto sospeso e bilanciato del tablet fissato a mezz’aria tramite calamite e contrappeso.

A questo si aggiunge una tastiera professionale degna di questo nome: niente più meccanismi a membrana né interruttori sottilissimi con meccanismo a farfalla. In Magic Keyboard infatti troviamo la stessa struttura con tasti a forbice che Apple impiega nei suoi portatili di ultima generazione: assicurano una buona escursione e una ottima sensazione durante la digitazione.

Tenendo presente la buona accoglienza di pubblico e critica, non sorprenderebbe se Apple introducesse nuove versioni di Magic Keyboard per altri modelli di iPad. La mossa è suggerita anche dal leaker che si firma L0vetodream che in passato ha anticipato correttamente diverse novità e dispositivi del colosso di Cupertino.

Accantonando per un momento i dettagli sul se e quando questo accessorio potrebbe vedere la luce, l’interrogativo principale riguarda il prezzo: in Italia costa 339 euro per iPad Pro 11” e ben 399 euro per iPad Pro 12,9”. Il rischio è che la cover con tastiera e trackpad venga a costare poco meno del tablet, come nel caso di iPad che parte da 389 euro, oppure che vada quasi a raddoppiare la spesa, come nel caso di iPad Air che parte da 569 euro, per non parlare infine di iPad mini proposto a partire da 459 euro.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

In ogni caso la possibilità di nuove versioni di Apple Magic Keyboard anche per altri modelli di iPad rimane intrigante, magari con prezzi leggermente più abbordabili du quelli visti finora. Invece sul se e quando le scommesse puntano entro la fine di quest’anno, magari con un aggiornamento degli iPad a listino che risalgono a un anno fa.

