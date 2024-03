I robot tosaerba smart ECOVACS GOAT mettono su famiglia

La famiglia dei robot tagliaerba GOAT di ECOVACS cresce e si adatta alle esigenze di taglio dei prati più diversi: al GOAT G1 originale si affiancano due nuovi modelli studiati per le diverse esigenze di tosatura del prato.

I numeri raccontano un po’ le caratteristiche dei prodotti: il modello originale ECOVACS GOAT G1-1600 che abbiamo toccato con mano ad IFA 2023 ora ha due nuovi compagni della serie G1 ed uno della serie GX che arricchiscono la gamma verso il basso e verso l’alto andando a posizionarsi sulle esigenze di prati di dimensioni diverse.

Giardini fino a 600 metri

Il nuovo modello GOAT GX-600 è ideale per giardini senza delimitazioni di confini. Distingue automaticamente tra erba e altre superfici e può quindi determinare in autonomia le zone da tagliare. Il tosaerba robotizzato si utilizza senza alcuna fatica e senza ulteriori impostazioni.

ECOVACS GOAT GX-600 è in grado di tagliare in maniera ben definita superfici di prato con confini definiti fino a 600 m².

Come gli altri modelli GOAT, anche il GX-600 è dotato della tecnologia AIVI 3D per evitare in modo sicuro gli ostacoli. Il prezzo al pubblico è di 1.299 eur con preordine a partire dal 20 marzo). Il GOAT GX-600 sarà disponibile su Amazon e nel negozio online ECOVACS.

Giardini fino ad 800 metri

Un gradino più in alto troviamo ECOVACS GOAT G1-800 che è adatto per una superficie di giardino fino a 800 m². Con l’impostazione confini senza fili, il tosaerba robotizzato si utilizza senza fatica, senza la posa manuale di fili perimetrali e con una mappatura in soli 20 minuti.

Il sistema di localizzazione TrueMapping Multi-Fusion assicura una rasatura efficiente e un prato ordinato con un taglio perfetto. AIVI 3D come negli altri modelli riconosce ed evita gli ostacoli più comuni come alberi, mobili, ricci e animali domestici, garantendo un’esperienza di taglio sicura per tutti e senza intoppi.

Un’altra funzione intelligente è lo Smart Garden Keeper: la videosorveglianza in tempo reale del giardino grazie a due telecamere installate sul tosaerba robot, che possono essere controllate tramite l’app.

ECOVACS GOAT G1-800 è disponibile nei colori grigio e bianco a € 1.099 ed è già in vendita su Amazon e sul negozio Ecovacs in versione bianca o grigia con la possibilità anche di acquistare dei set di lame di ricambio.

Giardini fino ad 1600 mq

ECOVACS GOAT G1-1600, indicato semplicemente a suo tempo come GOAT G1, è adatto a giardini più grandi, fino a 1600 m² di prato con prezzo al pubblico € 1.499. E’ già disponibile.

Giardini fino a 2.000 mq

Il modello premium, ECOVACS GOAT G1-2000, gestisce fino a 2.000 m² di prato ed è dotato di un garage che offre al tosaerba robotizzato un riparo dal vento e dalle intemperie.

Il prezzo al pubblico è di 1.999 euro, ed è gia disponibile sia su Amazon che nel negozio Ecovacs.

