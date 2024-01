IA, Realtà Aumentata e parcheggio da remoto per BMW al CES 2024

L’esperienza digitale in auto è il tema dominante della presenza del BMW Group al CES 2024 di Las Vegas.

All’evento vengono presentati nuovi prodotti di infotainment per l’attuale gamma di modelli BMW. Allo stesso tempo, sono stati presentati progetti che offrono uno sguardo al futuro.

Tra le curiosità in mostra al CES 2024, la possibilità di telecomandare una BMW iX e guidarla intorno alla Silver Lot nel luogo dell’esposizione, scoprire come passeggeri il potenziale offerto dai visori per la realtà aumentata durante un viaggio e sperimentare funzionalità offerte dall’Intelligent Personal Assistant alimentato dal modello di Alexa (LLM), con risposte rapide varie e istruzioni su funzioni del veicolo.

Nuove esperienze di gioco nel ConnectedDrive Store

L’offerta “BMW Digital Premium” consente agli utenti di BMW Operating System 9 di accedere a una serie di prodotti dal BMW ConnectedDrive Store. Oltre alle funzioni on- demand per il veicolo, lo store offre una selezione di app di terze parti nelle categorie musica e audio, notizie e riviste e giochi per il sistema di infotainment.

Sono disponibili nuovi giochi e in futuro sarà possibile giocare anche con veri controller da gioco. “Beach Buggy Racing 2” è gioco di corse ricorda i grandi classici delle console. Due giocatori nell’auto possono competere l’uno contro l’altro in modalità split-screen utilizzando i loro controller da gioco. Qualsiasi controller da gioco standard con Bluetooth può essere collegato al sistema di infotainment. Il collegamento del controller sarà reso disponibile con un aggiornamento over-the-air per BMW Operating System 9 nel corso del 2024.

Oltre al BMW Theatre Screen con Amazon Fire TV integrato per i passeggeri posteriori della BMW Serie 7, ora è possibile guardare vari contenuti video anche sul display centrale. Il sistema operativo TiVo è indicato come ottimizzato per lo streaming in auto.

Il programma di intrattenimento comprende sia canali in diretta che librerie multimediali on-demand che coprono le categorie notizie, sport, intrattenimento per bambini, film e serie TV.

Il visore per la realtà aumentata XREAL Air 2

A Las Vegas è possibile provare visori per la realtà aumentata (AR), testando possibili applicazioni per occhiali AR durante un viaggio a Las Vegas. Indossando gli occhiali. Tra gli esempi: istruzioni di navigazione, avvisi di pericolo, contenuti di intrattenimento, informazioni sulle stazioni di ricarica e info di supporto in situazioni di parcheggio, elementi integrati nell’ambiente reale da “XREAL Air 2”.

BMW Group sta lavorando allo sviluppo della tecnologia AR/MR dal 2008 e sta studiando possibili applicazioni per i display posizionati sulla testa nei progetti di ricerca. È stata mostrata la possibilità di permettere ai passeggeri di fruire di contenuti di realtà aumentata e mista in un veicolo in movimento dinamico. ‘immagine visualizzata rimane saldamente integrata nell’ambiente anche in situazioni di guida impegnative, come durante le svolte, la guida su grandi dossi o l’accelerazione. Per raggiungere questo obiettivo, il sistema di tracciamento del dispositivo AR/MR in questione deve essere collegato ai dati dei sensori del veicolo.

Il parcheggio valet comandato da remoto

BMW Group e Valeo hanno avviato una partnership per lavorare sullo sviluppo congiunto di soluzioni di parcheggio automatizzate di nuova generazione di livello 4. Ciò include lo sviluppo di soluzioni per il parcheggio valet automatizzato (AVP): il cliente lascia il veicolo in una zona di consegna designata. Il veicolo cerca quindi un posto auto libero da solo, si manovra nello spazio e successivamente esce di nuovo, e può persino tornare alla zona di ritiro per essere ritirato dal conducente.

La “teleoperazione” offre un controllo completo in situazioni che potrebbero essere molto impegnative per i sistemi completamente autonomi, come in ambienti complessi o sconosciuti.

Il teleoperatore utilizza una tecnologia sofisticata e immagini delle telecamere in diretta per guidare e spostare il veicolo in modo che possa essere parcheggiato e recuperato in modo controllato. Possibili future applicazioni per questa tecnologia potrebbero includere il parcheggio in occasione di eventi, negli aeroporti o nel settore della logistica.

