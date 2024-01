YI Home 2K Pro, telecamera Smart per la casa a soli 8,19 €

Volete tenere sotto controllo l’interno della vostra abitazione anche quando siete a lavoro o in vacanza? Allora vi serve una telecamera Smart, una ad esempio come la YI Home 2K Pro che al momento potete comprare in offerta per soli 8,19 €.

È una telecamera di videosorveglianza come tante altre, dalla ottima risoluzione 2K (pari a 2.304 x 1.296 pixel) che può filmare ad ampio raggio mostrando in tempo reale tutto quello che riesce ad inquadrare attraverso il suo obiettivo su sensore da 3 MP.

Significa che tramite l’app, dal vostro smartphone, potete guardare attraverso il suo “occhio” in qualsiasi momento: una volta connessa alla rete WiFi di casa a 2.4 GHz infatti sarà sempre accessibile tramite il vostro account, così da poterla controllare a distanza in maniera sicura e privata.

Usa un sensore per riconoscere i movimenti e segnalarli poi in tempo reale tramite una notifica, e riesce a vedere anche al buio grazie al sensore ad infrarossi.

Quel che vede può essere anche registrato, sia in locale su una scheda SD da massimo 64 GB (i file più vecchi vengono poi cancellati in automatico) sia sul cloud.

Come dicevamo potete usarla mentre siete fuori casa per vedere se il cane sta combinando qualche pasticcio. Ma è comoda anche in casa: qui grazie alla compatibilità con Alexa o Google potete ad esempio usarla per buttare un occhio sull’inquadratura della telecamera attraverso un comando vocale come “Alexa, mostrami la stanza dei bambini”.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 99,51 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 91% andando a spendere soltanto 8,19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.