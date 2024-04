Cybertruck in Italia, Tesla annuncia il tour in Europa

Con il suo design futuristico, a basso numero di poligoni come direbbe Elon Musk, Cybertruck sembra fuoriuscito da un film di fantascienza: colpisce in foto e video, ma ancora di più dal vivo, come dichiarano praticamente tutti: finalmente anche in Italia e in Europa si potrà ammirare di persona a partire dal 30 aprile grazie al primo tour battezzato Cyber Odyssey che Tesla ha annunciato sui social nel corso del weekend.

Il primo pickup Tesla genera lunghe file di curiosi ovunque faccia una apparizione, sulle strade USA così come nei primi tour organizzati da Tesla a inizio 2024 per metterlo in mostra in Cina e Giappone. Dall’account social del costruttore per Europa e Medio Oriente una breve clip di 10 secondi informa che Cybetruck si potrà ammirare a Milano, Roma e Venezia.

In tutto il tour Cyber Odyssey toccherà 24 città in Europa: oltre alle tappe in Italia sarà esposto anche in: Amsterdam, Amburgo, Berlin, Madrid, Barcellona, ​​Budapest, Varsavia, Parigi, Vienna, Praga, Lisbona, Istambul, Oslo, Copenhagen, Stoccolma, Londra e Manchester.

Purtroppo sia Elon Musk che altri dirigenti Tesla hanno già precisato che l’inizio dei tour per mostrare Cybertruck fuori dagli USA non significa che il pickup sarà presto disponibile in vendita nei paesi interessati. Questo perché le caratteristiche uniche del veicolo, incluso il design, non rientrano nei parametri richiesti per l’omologazione e la circolazione fuori dagli USA.

Per il momento Cybertruck rimane in vendita in USA e Canada, mentre il costruttore è impegnato ad accelerare su guida autonoma e modello più economico, indicato come Tesla Model 2 o con il nome in codice interno Redwood per contrastare l’impressionante accelerazione delle elettriche cinesi.

Euro summer 📐 pic.twitter.com/ApXbn7WqOv — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 28, 2024

Anche Cybertruck ha avuto qualche problema di gioventù con un richiamo per un problema che può bloccare l’acceleratore. Secondo una ricerca in USA le Tesla battono tutte le altre auto per costi di manutenzione e riparazione.

Tesla presenterà suoi robotaxi a guida autonoma l’8 agosto. Tutte le imprese di Elon Musk da questa pagina, per le notizie Tesla invece da qui.