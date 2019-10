Ikea pronta a tornare in città: arriva il nuovo negozio urbano

Ikea ha annunciato un nuovo tipo di negozio: uno spazio per tuffarsi nel mondo di Ikea senza doversi perdere nel labirinto del magazzino e dello show-room e dove però potersi togliere qualche sfizio, facendo piccoli acquisti Ikea nel centro città. Un annuncio che in realtà è un piccolo cambio strategia di cui si parla già da alcuni mesi.

Dopo Ikea Planning Studio – dei centri per progettare la propria casa aperti da Ikea lo scorso anno negli Stati Uniti, ma dove non è possibile effettuare acquisti al dettaglio, ora il gigante svedese del design è pronto ad inaugurare un negozio nuovo, pensato per chi, da una parte, non ha tempo di addentrarsi nel negozio Ikea e dall’altra non è convinto che il negozio online sia la soluzione giusta.

Ikea ha deciso di provare ora una via di mezzo tra le due esperienze, il viaggio nel magazzino all’interno di vere e proprie abitazioni arredate fino all’ultimo dettaglio, e gli acquisti online, con un nuovo negozio, Ikea Planning Studio.

La prima sede per questo nuovo tipo di negozio Ikea sarà nel Queens, a New York, nell’estate 2020. Sarà il primo negozio Ikea con un layout più piccolo, in cui i clienti Ikea e gli appassionati di polpette svedesi potranno esaminare le migliaia di prodotti Ikea disponibili per l’acquisto senza avventurarsi troppo lontano dai centri urbani.

I clienti potranno acquistare articoli Ikea di piccole dimensioni e portarli direttamente a casa, oppure ordinare gli oggetti d’arredo più grandi. Il negozio avrà un terzo delle dimensioni di un tipico negozio Ikea e probabilmente avrà la consegna a domicilio, il montaggio e l’installazione, un take away e spazi per le famiglie.

Intanto, Ikea permette anche un’esperienza con la realtà aumentata: con l’app IKEA Place da poco più di due anni è possibile provare i mobili venduti da Ikea in realtà aumentata (Macitynet ne parla in questo articolo).

