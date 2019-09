Con l’app IKEA Place ora arredate completamente tutte le stanze di casa in AR

Con l’app IKEA Place da poco più di due anni è possibile provare i mobili venduti da Ikea in realtà aumentata, ma a partire da oggi questa funzionalità è ancora più potente.

Mentre in precedenza prova era infatti limitata ad un solo prodotto alla volta, con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione è possibile aggiungere e posizionare un numero infinito di prodotti consentendo perciò di arredare virtualmente anche stanze completamente vuote.

Così se la stanza del bambino che sta per arrivare (nel caso: auguri!) è ancora interamente sgombera potete aggiungere letto, culla, armadio, comò e altri mobili per avere un’idea complessiva di quel che potrebbe diventare acquistando poi i medesimi prodotti direttamente presso IKEA.

Chiaramente il sistema funziona anche con stanze già arredate, quindi se volete comprare una poltrona da inserire in un angolo vuoto del salotto e magari accompagnarla ad una lampada a stelo e un poggiapiedi, vi basterà aggiornare l’app IKEA Place (o scaricarla direttamente da App Store se non l’avete ancora fatto) e da lì sfogliare il catalogo, selezionare i prodotti interessati e aggiungerli nell’ambiente sfruttando la Realtà Aumentata attraverso la fotocamera dello smartphone o del tablet dal quale state operando.

Oltre a selezionare i singoli mobili si possono anche selezionare dei set già pronti, potendo così provare arredi costruiti dall’azienda che combinano vari prodotti esteticamente compatibili tra loro. Questa novità è attualmente disponibile soltanto nella nuova versione 4.1.0 per iPhone e iPad, mentre su Android dovrebbe arrivare prossimamente.

L’aggiornamento include comunque altre due piccole novità: è infatti possibile creare una sorta di “lista dei desideri” con i prodotti provati in AR ed è presente una nuova scheda denominata For You all’interno della quale sono segnalati nuovi prodotti e consigli basati su precedenti acquisti o prove virtuali. C’è anche una piccola chicca per i più curiosi: provate ad inserire uno speaker SYMFONISK in AR, accendetelo ed avvicinatevi.