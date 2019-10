Google Pixel 4 con quadrato fotocamere sul retro è in rete prima dell’annuncio

Era già stato fotografato a Londra a giugno e più recentemente una lunga serie di fughe di notizie ha svelato praticamente tutto del nuovo Google Pixel 4: ora dal Canada arriva lo scoop definitivo tramite Best Buy Canada che di fatto conferma più che svelare tutte le specifiche tecniche del prossimo terminale top di Google che sarà svelato domani, pare insieme ai nuovi portatili Google Pixelbook e altro ancora.

A chi ha osservato con sospetto la grande protuberanza quadrata anticipata per mesi nei nuovi iPhone 11, ma concretizzatasi con design e realizzazione assolutamente molto meno inquietanti di quanto si temeva negli scorsi mesi, farà piacere sapere che ce ne sarà una simile anche nei nuovi Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. A giudicare dalle foto pubblicate su Best Buy Canada, ora rimosse, la protuberanza sembra più piccola rispetto a quella degli iPhone 11 e 11 Pro, ma anche più visibile perché è colorata di nero e realizzata con un materiale che sembra diverso rispetto al resto dello chassis posteriore.

Foto, informazioni e tutte le specifiche tecniche dei Google Pixel 4 sono stati rimossi nel giro di pochi minuti, un tempo comunque sufficiente per immortalare il tutto. I materiali di marketing mettono in risalto che si tratta del nuovo terminale di Google, con nuove funzioni fotografiche per ottenere immagini da studio ovunque con facilità da punta e scatta. Sembra che chi lo acquisterà otterrà spazio infinito cloud per registrare foto e anche video 4K in formato originale su Google Photos unlimited, anche se le prime immagini mostrano un Google Pixel 3a munito solo di backup in rete solo per immagini compresse e ridimensionate

Confermate invece le Quick Gesture, vale a dire comandi rapidi con gestire aree senza dover toccare il telefono. Confermate ancora una volta le specifiche tecniche di Google Pixel 4 che ora sono praticamente complete: doppia fotocamera da 12MP e 16 MP sul retro, registrazione video 4K, fotocamera frontale da 8 MP da 1080p.

Il riferimento allo Smooth Display sembra puntare alla frequenza di aggiornamento da 90Hz sia per il modello da 5,7” Full HD che quello da 6,2” Quad HD+ OLED. Nel primo caso la batteria è di 2.800 mAh, mentre per il modello Xl l’accumulatore è di 3.700 mAh. Entrambi i terminali funzionano con processore Qualcomm Snapdragon 855, 6GB di RAM e Storage a partire da 64GB, come segnala 9to5Google da cui riportiamo alcune immagini.

A questo punto mancano solo i prezzi e la data di arrivo: per questi dettagli e tutte le altre novità in arrivo da Google l’appuntamento è per il 15 ottobre. Invece per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet.