La più grande stampante 3D al mondo ha stampato una barca

In un solo giorno l’università del Maine in USA si è aggiudicata tre Guinness World Record per la stampante 3D più grande al mondo, per l’oggetto 3D stampato più grande e anche per la più grande barca stampata in 3D. L’impresa è stata realizzata dalla divisione UMaine Advanced Structures and Composites Center, anche grazie a una serie di ingenti investimenti e alla collaborazione con Oak Ridge National Laboratory e diverse altre agenzie federali.

La barca stampata in 3D è lunga 7,62 metri e pesa 2.268 chilogrammi. Con tecniche tradizionali la costruzione avrebbe richiesto settimane o addirittura mesi, invece grazie alla stampante 3D più grande al mondo è stata completata in solamente 3 giorni. In questo video riportiamo il filmato YouTube accelerato dell’intera operazione.

Ma nonostante i tre Guinness World Record e l’incredibile risultato già raggiunto, la stampante 3D più grande al mondo può creare oggetti molto più grandi della barca di cui ora si sta parlando in tutto il mondo.

Infatti stando alle dichiarazioni rilasciate durante l’evento la più grande stampante 3D al mondo può dare vita a oggetti lunghi fino a 100 piedi, larghi 22 piedi e alti 10 piedi, in pratica com lunghezza fino a 30 metri, larghi 6,7 metri e alt fino a 3 metri, il tutto con una velocità di stampa 3D che arriva fino a circa 227 chilogrammi all’ora.

L’interesse sui risultati conseguiti e le ricerche in corso è enorme: la stampa 3D è vista come una tecnologia in grado di sostenere l’economia locale di uno degli stati più ricoperti di foreste e vegetazione degli USA. Questo anche grazie all’impiego di un materiale di stampa e costruzione 3D ottenuto a partire dalla cellulosa, un derivato del legno, per progetti e applicazioni in campo civile, delle infrastrutture e anche nella difesa.