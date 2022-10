Nella prima metà del 2022, l’attach rate di Apple Watch è indicato da Counterpoint Research come pari al 30% nel Nord America. L’attach rate rappresenta il numero di unità di un prodotto / servizio secondario venduto come conseguenza diretta o implicita della vendita di un prodotto / servizio primario.

L’attach rate del 30% è il numero più alto dal lancio di Apple Watch, e Counterpoint riferisce che gli smartwatch offrono a Apple un’opportunità di entrate annuali pari a oltre 70 miliardi di dollari.

Il tasso di collegamento è in riferimento alla percentuale di utenti iPhone che comprano smartphone e smartwatch. L’attach rate in questione è il più alto da sempre da quando Apple ha presentato l’Apple Watch nel 2015, anno nel quale Cupertino vendeva un Apple Watch ogni 10 iPhone.

Counterpoint evidenzia ovviamente che il dato dimostra la crescente popolarità degli smartwatche sul mercato USA, e in particolare degli Apple Watch.

L’attach rate di Apple Watch legato all’iPhone è costantemente cresciuto dal 2015. Lo smartwatch di Cupertino vanta da sempre un forte market share; secondo Counterpoint inizialmente gli utenti lo vedevano come un accessorio fashion, mentre ora sempre più come un accessorio utile per migliorare le abitudini quotidiane. grazie anche alla spinta di funzionalità legate al fitness, alla salute e al benessere.

Counterpoint scrive ancora che nel tezro trimestre 2022, i servizi di Apple hanno rappresentato il 23,6% delle entrate totali di Apple, in aumento rispetto a quello che ra solo il 10% nel terzo trimestre del 2015. Le persone amano ascoltare musica mentre corrono e si allenano. L’Apple Watch con connettività cellular consentirà ulteriori spazi di crescita nei servizi, con abbonamenti per Apple Music, Apple Care e Apple Podcasts e ulteriori crescite ci saranno se Cupertino si dedicherà nello specifico a sefvizi per tengono conto del form factor dello smartwatch.

Ricordiamo che il 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mercato e Finanza è possibile partire dai rispettivi collegamenti. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.