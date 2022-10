Apple Watch al polso di un utente iPhone su tre in USA

Degli statunitensi con iPhone, quasi uno su tre ha anche un Apple Watch: è quanto emergerebbe da una nuova ricerca che sottolinea come questo sia il tasso semestrale più alto mai registrato fino ad oggi.

Praticamente oggi il 30% dei residenti negli Stati Uniti che usano iPhone hanno anche un Apple Watch; percentuale che non dovrebbe sorprendere molto visto che lo smartwatch di Apple ha più volte dominato l’intero settore, superando ad esempio i 100 milioni di dispositivi attivi nel secondo trimestre del 2021.

Secondo l’analisi di Counterpoint Research quello registrato oggi è un tasso semestrale da record per il Nord America: nel 2015 questa percentuale ruotava intorno al 10%, quindi in sette anni è triplicata:

Anche i ricavi di Apple Watch rispetto ai ricavi di iPhone in quest’area geografica sono aumentati man mano che l’orologio diventava più popolare

La percentuale cambia se si passa dall’analisi semestrale a quella trimestrale: ad esempio per il secondo trimestre del 2022, il tasso di utenti dotati sia di iPhone che di Apple Watch era del 29%, mentre al primo trimestre dell’anno questa percentuale era al 36%; facendo un salto indietro fino al quarto trimestre del 2020 i numeri di iPhone e Apple Watch in circolazione erano completamente diversi e infatti gli statunitensi con entrambi i dispositivi erano il 40%.

Per comprendere meglio quanto effettivamente funzioni questa categoria di dispositivi tra un ecosistema e l’altro, tenendo chiaramente conto delle strategie di marketing, funzioni, integrazione e quant’altro, il principale concorrente di Apple in questo settore, Samsung, viaggia su percentuali comprese tra il 9% (terzo trimestre 2021) e il 14% (trimestre in corso).

Questi numeri come dicevamo sono altamente variabili nel corso dell’anno perché ad esempio in autunno, quando vengono rilasciati nuovi iPhone, non è detto che quelli che lo comprano posseggono un Apple Watch o decidono di acquistarne subito uno.