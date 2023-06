Il colosso ABB compra Eve, HomeKit arriverà ovunque

La multinazionale svizzera ABB ha acquisito Eve Systems, una mossa che è vista da molti come uno spartiacque nel settore smart home e domotica.

Eve Systems (ex El Gato Systems) è una piccola realtà (circa 50 dipendenti) sempre legata al mondo Apple ed è nota, tra le altre cose, per tutta una serie di prodotti per la casa smart, accessori con supporto HomeKit, Thread e Matter; vende luci, irrigatori e tapparelle e altri accessori smart.

ABB nasce nel 1988 dalla fusione di due importanti realtà industriali europee: la svedese ASEA, fondata nel 1883 e la svizzera Brown Boveri, fondata nel 1891, la quale già nel 1903 acquisisce il Tecnomasio Italiano, la più antica società elettromeccanica italiana creata nel 1863. Oggi ABB vanta 105.000 dipendenti in oltre 100 paesi; il Gruppo (valore stimato 29,94 miliardi di dollari) è quotato presso le borse di New York, Zurigo e Stoccolma, propone prodotti e soluzioni per l’elettrificazione, soluzioni per le industrie e relative tecnologie di controllo, soluzioni e applicazioni per la robotica e altro ancora.

L’acquisizione di Eve da parte di ABB dovrebbe consentire a migliorare la diffusione dello standard per la domotica Matter e del protocollo a bassa potenza Thread per l’IoT.

Il presidente della divisione Smart Buildings di ABB Electrification, Mike Mustapha, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di essere il migliore e più completo fornitore di tecnologie intelligenti e di innovazione per i nostri clienti globali”. Matter and Thread, di cui Eve è leader, è uno sviluppo che cambia le carte in tavola per l’adozione della tecnologia smart home. Permette a diversi dispositivi e servizi di integrarsi in modo impeccabile, intuitivo e sicuro, consentendo alle persone di gestire l’energia e l’ambiente circostante in modo comodo e sicuro. È un momento di crescita entusiasmante per il settore e questa acquisizione porta il nostro impegno per gli edifici intelligenti direttamente al consumatore”.

Jerome Gackel, CEO di Eve, ha dichiarato: “Basandoci sul nostro patrimonio, sul ritmo dell’innovazione e sul nostro marchio, ora combineremo la nostra passione, agilità ed esperienza con il calibro internazionale, la reputazione e la competenza di ABB per continuare a far crescere Eve come leader globale”. Il viaggio per rendere gli edifici ancora più intelligenti è appena iniziato e sono entusiasta come chiunque altro di vedere il suo potenziale pienamente realizzato”.

Markus Fest, fondatore di Eve, ha dichiarato: “I nostri team di Eve Systems hanno lavorato duramente per guadagnarsi lo status di innovatori nella tecnologia delle case intelligenti, risolvendo sfide chiave con un vantaggio da first mover. Abbiamo collaborato strettamente con la comunità tecnologica per sviluppare e sfruttare la tecnologia e i protocolli Matter e Thread. Questa acquisizione è una conferma dei risultati ottenuti finora”.

