WhatsApp silenzia le chiamate da sconosciuti

WhatsApp ha annunciato un nuovo aggiornamento che introduce interessanti funzionalità per la privacy degli utenti. Una di queste è la possibilità di silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. In questo modo, il telefono non squillerà quando non si conosce da chi proviene la chiamata, ma queste verranno comunque visualizzate nell’elenco delle chiamate, nel caso in cui si tratti di una comunicazione importante a cui è necessario rispondere.

Questa opzione rappresenta una soluzione pratica e allo stesso tempo garantisce la privacy degli utenti. Inoltre, WhatsApp ha introdotto una funzionalità chiamata “Privacy Checkup” per consentire agli utenti di personalizzare al meglio le impostazioni sulla privacy. Selezionando “Avvia controllo” nelle impostazioni di privacy, si viene guidati attraverso vari livelli di privacy che rafforzano la sicurezza dei messaggi, delle chiamate e delle informazioni personali. Tra le opzioni disponibili vi sono quelle relative alla possibilità di scegliere chi può contattarci, il controllo delle informazioni personali, l’aggiunta di ulteriore privacy alle chat e la protezione dell’account.

Inoltre, WhatsApp ha rilasciato un video che invita gli utenti a prendersi cura dei propri amici e ad offrire loro sostegno. L’azienda fornisce persino un messaggio di esempio da inviare: “Ciao, stavo pensando a te. Sono qui se hai bisogno di parlare. Questo messaggio può essere letto solo da noi due. Inoltre, puoi attivare la modalità di scomparsa o utilizzare la funzione di blocco chat”.

Questa iniziativa mira a promuovere le importanti funzionalità di privacy offerte da WhatsApp, come ad esempio il blocco delle chat introdotto di recente. Le nuove funzionalità sono attualmente in fase di distribuzione.

Altro su WhatsApp

Ricordiamo tra le ultime novità di WhatsApp anche la nuova modalità per usare lo stesso account Whatsapp su due smartphone, oltre alla versione per tablet in sviluppo, che non è ancora stata rilasciata al pubblico.