Il compressore d’aria portatile Xiaomi Mijia sembra un mini iPod

Il mini-compressore Xiaomi Mijia è il sogno proibito di tutti i ciclisti specialmente adesso che è in offerta lampo. Si tratta di un piccolo compressore, delle dimensioni di una powerbank, facile perciò da portare con sè durante le gite fuori porta.

In questi casi infatti può risultare un vero e proprio salvavita: nel caso di foratura della ruota sarà sufficiente applicare una pezza autoadesiva per tamponare il danno, rigonfiare al volo la ruota e tornare a casa senza dover chiedere aiuto.

Incorpora una batteria da 2.000 mAh di tipo 18650 che si può ricaricare prima di partire per un giro in bicicletta come se fosse un cellulare grazie all’ingresso microUSB e, nonostante le ridotte dimensioni, la potenza massima erogata è di 150 psi, sufficienti per gonfiare la ruota della bici in poco tempo.

Esteticamente sembra un mini iPod e grazie allo schermo è possibile leggere il livello di pressione in tempo reale. Inoltre è possibile pre-impostare il livello di pressione cosicché il compressore, nel momento in cui lo raggiunge, potrà fermarsi automaticamente.

Il mini-compressore Xiaomi Mijia è in offerta lampo su GearBest al prezzo di circa 54 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.