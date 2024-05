Enea Recon svela se conviene o no passare al fotovoltaico

Sebbene il fotovoltaico sia una delle tecnologie che molti utenti vorrebbero installare nella propria abitazione, la difficoltà di conoscere preventivamente i costi e i risparmi potrebbero spesso rallentare scelta e l’adozione: la web app RECON di ENEA cerca di affrontare questa problematica e fornisce in pochi click un’analisi dettagliata della convenienza del prodotto.

RECON, acronimo per Renewable Energy Community ecONomic simulator, è un vero e proprio simulatore che permette di avere una valutazione preliminare di tipo energetico, economico e finanziario sulla scelta del fotovoltaico, anche e soprattutto alla luce dei bonus attualmente disponibili.

RECON calcola l’incentivo sull’autoconsumo diffuso sulla base della tariffa premio definita dal Decreto CACER e il contributo legato alla valorizzazione dell’energia autoconsumata in conformità al TIAD.

Non solo, la piattaforma calcola in pochi click anche la resa degli impianti di produzione, l’autoconsumo fisico e l’autoconsumo diffuso nella configurazione. Ed ancora, grazie a questo sistema è possibile calcolare preventivamente anche l’autosufficienza energetica, i benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO2.

Cosa ancor più mportante, la piattaforma consente di identificare i risparmi in bolletta rispetto alla soluzione già impiegata dall’utente, così come i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia in eccesso.

Gratis e per tutti

RECON è fruibile gratuitamente, essendo richiesta solo una registrazione. Non solo, la versione due dell’app permette di analizzare tutte le tipologie di utenza, dal consumatore al produttore, dal consumatore di energia al produttore di energia.

In questo modo è possibile simulare diversi profili di consumo: da quello residenziale a quello in condominio, dai consumi in ufficio a quelli in istituti scolastici, nelle industrie e in altri contesti ancora.

Per produzioni a fonti rinnovabili

La seconda versione di ENEA Recon permette agli utenti di valutare impianti fotovoltaici multi-sezione (fino a due sezioni), avendo anche riguardo delle possibili modalità di installazione su copertura o a terra su struttura dedicata.

Per utilizzare l’app è sufficiente recarsi direttamente a questo indirizzo e registrarsi. Come già ancitipato, l’utilizzo della piattaforma è gratuito.