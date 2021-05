Il Covid colpisce due fabbriche dei fornitori Apple in India

In due stabilimenti gestiti da Wistron e Foxconn in India, dove la pandemia Covid è ancora grave, due dei fornitori a cui si affida Apple anche per la produzione di iPhone, diversi dipendenti sono risultati positivi al virus Sars-Cov-2. Secondo quanto confermato da Foxconn, sono almeno dieci gli ingegnieri cinesi infetti da Covid che lavorano in una delle sue fabbriche di Chennai, in India: la scoperta è avvenuta attraverso uno degli esami con cui si controlla periodicamente lo stato di salute dei lavoratori.

Non appena è stata accertata la positività alla malattia di COVID-19, i dipendenti risultati positivi ai test sono stati messi in quarantena all’interno di un ospedale locale, mentre la fabbrica ha continuato a funzionare, sebbene sia stata comunque disinfettata in via precauzionale: inoltre ai lavoratori attualmente negativi, visti i rischi, sono stati consegnati gli strumenti utili per prevenire ulteriori contagi.

L’agenzia di stampa locale fa inoltre sapere che Foxconn ha dichiarato di essere disposta a collaborare con le autorità locali per gestire al meglio la pandemia Covid in India: considerato il potenziale impatto che il virus potrebbe avere sull’intera economia locale, il governo ha infatti evitato la chiusura dello stabilimento, consentendo alla società di continuare a lavorare senza interrompere la produzione. La diffusione dell’infezione rilevata in una delle fabbriche indiane di Foxconn non è la sola.

Pochi giorni fa anche un altro fornitore di Apple, Wistron, ha notificato la positività al virus di cinque dipendenti – di cui tre ingegneri taiwanesi presso la struttura di Kolar, nello stato federato del Karnataka – in uno dei suoi stabilimenti. In quell’occasione la società ha invece deciso di chiudere la fabbrica per cinque giorni, durante i quali si è proceduto con la sanificazione dell’intera struttura seguendo le procedure di prevenzione previste dal governo, mentre i dipendenti venivano sottoposti a uno screening completo, procedendo al contempo con la preparazione della campagna vaccinale per tutti i lavoratori. Come dicevamo sono entrambi fornitori di Apple e al momento non è chiaro come queste nuove infezioni e chiusure temporanee degli stabilimenti indiani colpiti dalla pandemia possano influire sulla produzione.

