Oppo Watch torna disponibile in Italia con regalo incluso

Dopo il lancio dello scorso anno, Oppo Watch torna disponibile in Italia nella versione da 46mm Wi-Fi nella colorazione Black, presso i negozi di elettronica di consumo e anche su Amazon, al prezzo consigliato di 299,90 euro ma anche con una nuova promozione. Fino al 30 maggio tutti coloro che acquisteranno Oppo Watch riceveranno in omaggio Oppo Enco W11, gli auricolari True Wireless con trasmissione Bluetooth binaurale simultanea e bassi potenziati, un accessorio attualmente a listino al prezzo di 39,90 euro.

Supportato da Wear OS di Google, lo smartwatch garantisce un utilizzo fluido, consentendo di passare con semplicità da un’attività all’altra. I servizi Google e il pacchetto applicazioni, oggi oltre 4000 già disponibili, sono a portata di tap o di comando vocale, compreso l’utilizzo di Google Pay per i pagamenti e di Google Maps per la navigazione svolta a svolta.

Inoltre, per una maggiore personalizzazione e monitoraggio del proprio benessere fisico, OPPO mette a disposizione l’app HeyTap Health, disponibile gratuitamente sia su Google Play Store che su Apple App Store, per tutti i dispositivi iOS. Ricordiamo infatti che da aprile sia Oppo Watch che band possono essere utilizzati in abbinamento a iPhone.

Grazie a un’ampia serie di funzioni, OPPO Watch può essere utilizzato come compagno di allenamento, in grado di tracciare con precisione tutti i parametri dell’attività sportiva e della propria salute. Inoltre sfruttando i momenti liberi grazie ai video di allenamento “5 minuti”, anche nelle giornate più impegnative tenersi in forma risulterà facile e divertente. Grazie alla gestione energetica ottimizzata, OPPO Watch 46mm offre fino a 21 giorni di autonomia. Infine, la ricarica Flash VOOC Watch garantisce 16 ore di autonomia con una carica di soli 15 minuti.

