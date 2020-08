Il design di iPad Air 4 svelato dal presunto manuale d’istruzioni

Il design iPad Air 4 potrebbe essere quello che potete vedere nelle immagini allegate in questo articolo. Sono le fotografie fatte ad alcune pagine di quello che dovrebbe essere il manuale d’istruzioni che Apple includerà nella confezione del nuovo tablet in arrivo.

Diversamente dal modello attuale, avrà un profilo piatto come quello dell’attuale linea di iPad Pro, dando così uniformità visiva un po’ a tutti i dispositivi Apple, visto che questa sagomatura la ritroviamo anche in quasi tutti i MacBook a listino e probabilmente anche nella prossima linea di iPhone 12 in arrivo nelle prossime settimane.

Ma dagli iPad Pro non riprenderà soltanto il design. Dalle pagine fotografate (pubblicate su Twitter dallo stesso utente che qualche tempo fa aveva previsto l’arrivo di un cavo in nylon intrecciato nella confezione degli iPhone 12) emerge anche lo Smart Connector sul retro, e chissà se la posizione consentirà di adattarci la Smart Keyboard che Apple ha già realizzato per la linea Pro. Se non altro, ci sarà comunque una tastiera compatibile da poter abbinare a questo nuovo iPad. Finalmente dovrebbe sparire anche la presa Lightning in favore della USB-C, ma quel che colpisce è l’assenza del Touch ID.

Anche in questo caso la somiglianza con la facciata frontale degli iPad Pro è lampante anche se non c’è alcuna tecnologia Face ID per lo sblocco sicuro del dispositivo. Almeno, il manuale non ne parla, visto che continua a fare riferimento al Touch ID. Come si farà, allora? Non si tornerà al solo codice PIN, perché secondo le indiscrezioni questo sensore sarebbe stato semplicemente spostato a lato, proprio sopra il tasto di accensione, alla stregua di quanto già accade ad esempio con gli ultimi MacBook, Air e Pro, dotati di tasto On/Off con sensore per la scansione delle impronte incorporato.

Se il manuale fotografato è autentico, allora iPad Air 4 (o forse sarebbe meglio dire iPad Air generazione 2020, visto che secondo la fonte dovrebbe chiamarsi semplicemente iPad Air) presenterà un grosso cambiamento di design rispetto al modello attuale. I nuovi documenti scovati ieri svelano che Apple prevede di lanciare “presto” sette nuovi modelli di iPad tra cui, secondo il leaker Jon Prosser, un nuovo iPad e il nuovo iPad Air in questione. Le voci dicono che potrebbero essere rilasciati nella seconda settimana di settembre, che comincia il giorno 7, insieme agli Apple Watch Serie 6. Vedremo.