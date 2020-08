iPad Air 4 con USB-C e chip A14 atteso a marzo, ma prima una sorpresa

Per avere tra le mani un iPad Air 4 completamente rinnovato, non solo per hardware e specifiche ma anche per quanto riguarda il design, sembra dovremo attendere fino a marzo del 2021. Prima però Apple potrebbe sorprendere con un aggiornamento che potrebbe non essere gradito da tutti.

Infatti anche se a marzo di quest’anno Apple ha introdotto un aggiornamento di iPad Pro, secondo nuove indicazioni che provengono dalla Cina Cupertino potrebbe comunque introdurre una nuova versione già questo autunno. La novità principale di iPad Pro 2020 è senza dubbio il sensore LiDAR per rilevare la profondità e altri piccoli miglioramenti, forse non sufficienti per giustificare la sostituzione per gli utenti che già possedevano un iPad Pro 2018. Per il possibile aggiornamento indicato per l’autunno è indicato lo schermo con tecnologia micro LED e presumibilmente anche il nuovo processore Apple A14 in arrivo sugli iPhone 12. Un refresh interessante ma che potrebbe spiazzare non poco gli utenti che hanno acquistato il nuovo iPad Pro a marzo.

Decisamente più intrigante l’identikit del nuovo iPad Air 4 che dovrebbe cambiare completamente design, come anticipa il cinese MyDrivers, per allinearsi con quello degli iPad Pro, quindi più squadrato e con bordi più sottili intorno allo schermo, display che aumenterà di dimensioni fino a 11” o 10,8 pollici, come già indicato anche dall’affidabile Ming Chi Kuo.

Tra le novità previste la sostituzione del connettore Lightning con USB-C, l’arrivo del processore Apple A14 degli iPhone 12 e il connettore Smart Connector per poter usare Apple Magic Keyboard, infine l’arrivo per la prima volta anche di quattro altoparlanti stereo, anche questa una caratteristica finora riservata agli iPad Pro.

