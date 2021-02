Il fornitore di Apple BOE costruirà micro OLED quest’anno

Solo pochi giorni fa sono circolati indizi dei lavori in corso tra Apple e TSMC per sperimentare e produrre schermi micro OLED: ora si apprende che già entro quest’anno anche il fornitore di Apple BOE inizierà a produrre schermi micro OLED. Grazie a questa tecnologia non si impiega più uno strato di vetro come visto finora in monitor e televisori, ma lo strato di visualizzazione è direttamente implementato su di un wafer.

In questo modo si ottengono schermi di piccolissime dimensioni, super sottili, velocissimi con tempi di risposta nell’ordine dei microsecondi e con risoluzioni molto elevate. Tutte qualità e caratteristiche che li rendono ideali per l’impiego in visori di realtà virtuale (VR) e anche in futuri occhiali per la realtà aumentata (AR), due dispositivi sui quali Cupertino sta lavorando da tempo, con il primo visore misto professionale per VR e AR atteso tra la fine di quest’anno o più probabilmente nel 2022.

Occorre rilevare che BOE, il più grande costruttore di display cinese, è riuscito a superare gli elevati standard di qualità richiesti da Apple per le forniture di display OLED per iPhone solo recentemente, ottenendo ordinativi per quantità limitate di schermi. L’avvio di una linea di produzione BOE sui micro OLED, come riporta Patently Apple, arriva dalla Corea del Sud dove ha sede Sunic Systems, società che realizzata i macchinari indispensabili per la produzione.

Nei piani e nelle intenzioni di BOE l’impiego dei primi schermi micro OLED punta proprio a visori di realtà aumentata e virtuale, ma per il momento non sembra che il colosso cinese fornirà a Cupertino questi display, non almeno inizialmente. In ogni caso l’ingresso in questa tecnologia su cui sta lavorando anche Apple, potrebbe rappresentare per BOE una ulteriore possibilità di collaborazione con la multinazionale di Cupertino in futuro. Il costruttore sudcoreano Sunic Systems prevede che la domanda per i suoi macchinari per produrre micro OLED aumenterà in vista dell’introduzione di nuovi visori VR e AR da parte di grandi marchi tecnologici.

