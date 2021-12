Il kit di Baseus per riparare i tergicristallo dell’auto

Perché sostituire i tergicristallo danneggiati se è possibile ripararli? Con dieci euro, questo il prezzo del kit di Baseus in offerta, potete rigenerarli fino a tre volte, triplicandone quindi la durata ed evitando poi il costo di sostituzione.

Il funzionamento è pressoché semplice: una volta sfilata la parte in gomma, anziché buttarla per sostituirla con una nuova, la si pulisce dapprima con un panno in modo da eliminare lo sporco e le impurità; successivamente ne si fa scorrere il lato piatto all’interno della feritoia presente nell’attrezzo di Baseus, in modo tale da raffilarla eliminando i lati rotti o “smangiucchiati” per ripristinarne il filo; quindi la si lava per bene in modo da togliere eventuali residui e la si reinfila nel tergicristallo.

Il processo di rigenerazione non richiede più di mezzo minuto e se una passata non è sufficiente si può utilizzare il lato più stretto dell’attrezzo, che effettua una levigatura ancora più profonda.

La qualità di questo strumento è alta: è costruito interamente in metallo, pesa 40 grammi ed è davvero compatto ed ergonomico, quindi lo si può tranquillamente lasciare nel portaoggetti dell’auto in modo da averlo a portata di mano al momento del bisogno (misura 6,5 x 3,8 x 1,3 centimetri ed è venduto insieme ad un laccetto da polso removibile).

Se siete interessati all’acquisto, si chiama Baseus inAuto e invece di pagarlo 15,98 euro grazie all’offerta lampo in corso lo pagate 10,07 euro, quindi con uno sconto del 37%. Praticamente costa quel che spendereste per comprare una coppia di gommini compatibili con i tergicristallo della vostra auto, col vantaggio però di poter rigenerare quelli che ci sono per almeno un altro paio di volte, quindi il costo si azzera già alla prima riparazione.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.