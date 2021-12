FCC premia Apple per l’accessibilità di iPhone

Le funzioni di accessibilità che Apple include in iOS sono da sempre apprezzate dalle persone diversamente abili: ora arriva un riconoscimento ufficiale da parte della Federal Communications Commission, siglata FCC, degli Stati Uniti.

«In un periodo di incertezza ed urgenza come quello che stiamo vivendo, Apple è riuscita a potenziare le funzioni di accessibilità in modo tale che ciò avesse un importante impatto materiale sulla vita delle persone». Lo ha detto Jessica Rosenworcel, presidente della Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti d’America, durante l’undicesima edizione del Chair’s Award for Advancement in Accessibility, cerimonia con cui si premiano quelle aziende che nel corso dell’anno hanno maggiormente migliorato la vita delle persone con il proprio lavoro.

Ed Apple con iOS 14 e tutte le funzioni di accessibilità integrate nel sistema operativo si è aggiudicata un posto sul podio al fianco di una società farmaceutica per non vedenti e alla hotline ASL COVID. «Siamo così onorati di ricevere questo premio» ha dichiarato Sarah Herrlinger, senior director di Apple per le Global Accessibility Policy & Initiatives. «Il lavoro che stiamo celebrando oggi è fondamentale perché aiuta a gettare le basi necessarie per un mondo più equo».

«Apple si è sempre concentrata sulla creazione dei migliori prodotti e servizi affinché i nostri clienti possano apprendere, connettersi e perseguire le loro passioni», ha continuato. «Ma crediamo che la tecnologia sia davvero migliore quando è costruita per supportare tutti, comprese le persone con disabilità».

In particolare sono quattro le funzioni di accessibilità di iOS 14 individuate dalla FCC per cui Apple si è conquistata il titolo: «Abbiamo sentito dire da un membro della comunità dei non vedenti che aveva l’ansia a uscire di casa durante la pandemia perché non era sicura di quanto fosse vicina alle persone all’esterno», ha spiegato la Herrlinger. «Ma dopo aver ascoltato il suo iPhone descrivere quanto fosse vicina agli altri mentre si muoveva per le strade, ha detto di essere “davvero entusiasta di poter avere di nuovo il controllo”».

Anche la funzione di riconoscimento del suono, quella cioè che sfrutta i microfoni del telefono per avvisare l’utente quando un cane abbaia o quando scatta l’allarme, oppure quando c’è dell’acqua che scorre, ha fatto la sua parte in questo senso. «Diversi membri della comunità dei non udenti e degli ipoudenti hanno detto che questa opzione è di un valore inestimabile soprattutto quando sono in casa da soli. Uno di loro deve a questa novità l’essere avvisato prontamente del fatto che la figlia si era chiusa in bagno a piangere».

Non è la prima volta che Apple vince un FCC Advancement in Accessibility Award: è già successo infatti nel 2011, per le rivoluzioni allora introdotte in questo ambito con iPhone 4.

