Finalmente, i cavi Lightning originali Apple in forte sconto su Amazon

L’arrivo di tutti i prodotti e accessori originali Apple in vendita su Amazon sta già portando i suoi frutti. Grazie all’attuale offerta è infatti possibile acquistare i cavi Lightning originali Apple a partire da soli 15,99 euro.

Per chiarire la portata della promozione è sufficiente confrontare il prezzo di Amazon con quello degli Apple Store o dei rivenditori – fisici e online – autorizzati. Il cavo Lightning originale lungo 1 metro costa infatti 25 euro mentre per portarsi a casa la versione lunga 2 metri è necessario sborsare 35 euro. Ciò significa che comprando il cavo su Amazon oggi si risparmiano 9 euro sulla versione lunga 1 metro e ben 18 euro per quella da 2 metri.

Ovviamente il prodotto è il medesimo: in entrambi i casi si tratta dello stesso identico cavo che Apple include nella confezione originale di iPhone e iPad (per quanto riguarda la versione da 1 metro) o che propone sui propri scaffali nei negozi, utilizzabile sia per sincronizzare e ricaricare il dispositivo collegandolo alla porta USB del computer oppure all’alimentatore USB Apple o compatibile per ricaricarlo in tutta comodità da una presa di corrente.

Per chi fosse quindi interessato all’acquisto del cavo Lightning originale Apple, l’offerta su Amazon è al momento la migliore opzione in ottica risparmio oltre che per il fatto che, essendo venduto e spedito da Amazon, si può godere di tutti i vantaggi che ne conseguono per quanto riguarda rapidità nella spedizione, affidabilità del servizio e servizio resi. Se interessati, potete dare uno sguardo alla scheda di acquisto e decidere poi se portare a termine l’ordine cliccando qui.

Vi ricordiamo che da pochi giorni è stata allestita una vetrina autorizzata da Apple su Amazon che raccoglie tutti i prodotti attualmente in catalogo, con diversi altri sconti e vantaggi su computer, smartphone e non solo. Qui trovate maggiori dettagli in merito all’argomento.