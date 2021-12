Realme Band 2, solo 38 euro per il bracciale con schermo allungato

Ormai noto nell’ambito smartphone, il brand Realme ha però diversi accessori smart particolarmente interessanti da proporre all’utenza. Tra questo realme Band 2, l’indossabile che si pone a metà tra un orologio e un braccialetto smart. Al momento si acquista in offerta a circa 38 euro, direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di una smart band che ha nel display uno dei suoi punti di forza. Uno schermo allungato da 1.4 pollici, 3.5 centimetri, con risoluzione di 167 x 320 pixel. Non è dunque una band che rinuncia ad un grande display, e nemmeno ad una grande batteria, considerando che ne integra una da 204MAh, che si ricarica in circa 2 ore, ma che poi assicura una longevità di circa 12 giorni.

E’ resistente all’acqua con certificazione 5 ATM, si connette allo smartphone tramite bluetooth 5.1 ed è compatibile con dispositivi iOS e Android. A livello di funzionalità è un ottimo alleato per lo sport con circa 90 discipline tracciabili. Offre anche il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, oltre a fornire misurazioni della percentuale di ossigeno nel sangue. Non solo un alleato per la mattina, ma anche per la notte, considerando che è in grado di tracciare il sonno.

Tra le altre caratteristiche, offre in controllo remoto della musica e della telecamera, funge da cronometro, orologio, offre previsioni del tempo, e naturalmente è in grado di notificare chiamare e messaggi in entrata sullo smartphone. L’ampio display supporta oltre 50 watch faces, per personalizzare il bracciale a seconda della propria personalità e del proprio stile.

Al momento si acquista in offerta a circa 38 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.