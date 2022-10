Il Papa ha ricevuto Tim Cook in Udienza

Tim Cook non ha terminato il suo viaggio in Europa: dopo un tour nel Regno Unito, in Germania e in Italia (dove ha ricevuto la laurea honoris causa alla Federico II di Napoli), è arrivato anche in Vaticano, dove ha incontrato questa mattina, lunedì 3 ottobre, il Santo Padre Francesco in Udienza. Il contenuto della conversazione tra i due è rimasto privato.

Non è il primo incontro tra l’amministratore delegato di Apple e Papa Francesco: un primo incontro si era svolto nel 2016. Il Santo Padre ha più volte messo in guardia i suoi fedeli contro la dipendenza da smartphone, e ricevuto in Udienza regolarmente diversi grandi manager della Silicon Valley.

Sui contenuti dell’udienza Tim Cook con Papa Francesco la Sala stampa vaticana – come accennato non ha diffuso particolari. Pur non utilizzando personalmente computer, smartphone e tablet, Papa Francesco ha in passato definito Internet come un “Dono di Dio”, comprende perfettamente ed è a suo agio con le potenzialità della comunicazione. Come accennato in suoi vari discorsi ha lanciato un avviso contro i pericoli degli strumenti informatici che possono isolare molte persone dagli amici e anche all’interno della famiglia.

È anche lecito presumere una convergenza di vedute tra Tim Cook e Papa Francesco anche per quanto concerne l’accoglienza della diversità e l’inclusività, uno dei valori più volte sostenuti e ribaditi dalla multinazionale di Cupertino e da Tim Cook, così come nei discorsi di Papa Francesco che puntano a migliorare la società in cui viviamo.

Ricordiamo che nella sua visita a Napoli Tim Cook ha anche incontrato Aurelio De Laurentiis, una conversazione da cui sono emerse voci di una possibile collaborazione tra Apple e la squadra del Napoli e, addirittura, il possibile interesse di Apple per i diritti di trasmissione in streamng della Serie A di calcio.

