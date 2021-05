Il “quasi” Magsafe con alimentatore incluso: coupon sconto a 25,99€

L’evoluzione dei caricatori wireless, per chi dispone di un iPhone 12, è il caricatore wireless con supporto MagSafe, ossia magnetico, in grado di attrarre l’iPhone in sede, e ricaricarlo comodamente. Oggi vi proponiamo in offerta un prodotto che non è propriamente un ma fa quasi tutto quel che fa il dispositivo di Apple e costa poco più della metà: solo 25,99€ CHOETECH.

Il caricabatteria wireless magnetico CHOETECH è compatibile con la tecnologia MagSafe; in particolare è compatibile con il magnete che trovate all’interno dei nuovi iPhone 12, 12 mini e iPhone 12 Pro e 12 Pro Max. In questo modo, sarà sufficiente avvicinare il caricabatteria al dorso dell’iPhone, per avviare immediatamente la ricarica, senza nessun problema di allineamento. L’accessorio scatta magneticamente in posizione e garantisce un presa forte per una ricarica stabile ed efficiente.

Il limite rispetto al Magsafe è che non essendo un prodotto certificato non è in grado di ricaricare l’iPhone alla massima potenza che è di 15W ma lo ricarica a 7,5W. Questo è un handicap di non troppo conto se la massima velocità non è un problema. Come spieghiamo nel nostro articolo di recensione del Magsafe la differenza principale in prestazioni si verifica quando un iPhone è completamente scarico nel processo per portarlo tra lo 0 e il 50%. Successivamente la velocità è più o meno la stessa.

In compenso con questo caricabatterie ricevete anche un caricabatterie da 20W che ha un connettore USB-C. In sostanza si tratta di un pacchetto perfetto per chi ha comprato un nuovo iPhone. E infine permette ad una velocità di 7,5W la ricarica anche di vecchi iPhone a 7,5W; invece il Magsafe su questi modelli è orribilmente lento..

Choetec è una azienda particolarmente attenta ai suoi prodotti e ha un grande credito specialmente nel campo dei caricabatterie. L’accessorio che troviamo in offerte ha anche uno smart chip certificato da Qi ed ETL, che protegge il terminale da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito.

Il caricabatterie con cavo e il caricabatterie costerebbero 29,99 euro. Sono scontati su Amazon a 28,99 euro. Potete anche applicare uno ulteriore sconto da 3 euro grazie al coupon incluso nella pagina e alla fine lo pagate 25,99 euro, poco più della metà di un Magsafe senza caricabatterie (che come se lo cercate di qualità paragonabile vi costerebbe intorno ai 15 euro).

Clicca qui per comprare.