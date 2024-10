Il robot per le pulizie Dreame X30 Ultra su Amazon con 500 euro di sconto

Pubblicità

Tra i migliori robot aspirapolvere del momento Dreame X30 Ultra ricopre certamente un ruolo d’eccezione. Potrebbe spaventare il prezzo, ma non con l’offerta Amazon, dove si acquista con 500 euro di sconto direttamente a questo indirizzo.

Stiamo parlando di un robot aspirapolvere di ultima generazione che rivoluziona la pulizia la pulizia domestica, automatizzandola al massimo e rendendola ovviamente smart. Tra i punti di forza di questo robot lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, oltre a caricare il serbatoio dell’acqua e lavare i moci e vassoio di lavaggio con acqua calda a 60°C, garantendo una pulizia efficace e igienica senza alcun intervento manuale.

Dreame X30 Ultra offre una tecnologia MopExtend RoboSwing per poter pulire anche sotto ai mobili bassi: grazie a questa tecnologia il robot è in grado di pulire fino a 4 cm sotto mobili bassi come divani e letti, raggiungendo facilmente angoli e bordi per una pulizia completa e accurata.

Ancora, il sistema di rilevamento intelligente individua lo sporco più resistente e attiva un doppio lavaggio di moci e pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate. Propone una potenza di aspirazione da 8.300 Pa, certamente più che sufficienti per eliminare senza alcuno sforzo peli, polvere, detriti e sporcizia dai tappeti, dalle moquette e da qualsiasi tipo di pavimento.

Peraltro, offre una pulizia personalizzata per tappeti e moquette, con il mocio rimovibile e sollevabile che consente una pulizia intelligente dei tappeti a pelo corto e lungo, evitando di bagnarli. Inoltre, grazie al LED incorporato sulla parte frontale, il robot è in grado di evitare gli ostacoli presenti lungo il tragitto, anche nelle ore notturne, così da eliminare totalmente l’intervento manuale dell’utente.

Disponibile con uno sconto di 500 euro nella elegante colorazione nera, si acquista direttamente su Amazon a questo indirizzo. Per ottenere lo sconto è sufficiente flaggare la relativa casella coupon che si trova nella pagina di vendita.

