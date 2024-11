Sony PlayStation ha un piano per tornare nelle console portatili

Pubblicità

Nintendo è l’unico dei colossi dei videogiochi che, una volta entrato nel settore mobile, non lo ha mai abbandonato, ma ora che i PC da gaming come Valve Steam Deck e Asus Rog Ally hanno rianimato il settore, anche Sony potrebbe rientrare con una console PlayStation davvero portatile.

Infatti l’attuale PlayStation Portal permette di giocare esclusivamente in streaming: inizialmente solo via Wi-Fi locale con il gioco in esecuzione su PlayStation 5. Con un aggiornamento ora in beta si può giocare in streaming anche via cloud ma, almeno per il momento, con diverse limitazioni.

I concorrenti principali di Sony si stanno già muovendo: da Nintendo è atteso Switch 2 nel 2025 che proseguirà con la riuscita ricetta di console portatile e da salotto tutto in uno.

Persino Microsoft, che non ha mai tentato prima il mercato delle console portatili, ha già fatto sapere tramite Phil Spencer, CEO divisione gaming, che è in lavorazione una Xbox portatile, già in prototipo ma che arriverà solo tra qualche anno.

Per il momento il piano di Sony per tornare nelle console portatili punta a un dispositivo in grado di eseguire giochi PlayStation 5 sull’hardware locale, quindi non in streaming. In ogni caso Bloomberg rileva che siamo nelle prime fasi per un dispositivo che potrebbe arrivare sul mercato solo tra qualche anno, sempre che il progetto non incontri intoppi e vada in porto.

A differenza di Nintendo, nel tempo Sony PlayStation è entrata e uscita due volte dal mercato delle console portatili. Il debutto è avvenuto nel 2004 con PlayStation Portable poi dismessa nel 2014, la seconda volta nel 2011 con PlayStation Vita poi dismessa nel 2019.

PlayStation Portal si può acquistare da questa pagina di Amazon. Questo Natale Sony porta anche la potente ma costosa PS5 Pro.