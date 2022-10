Il set di utensili HOTO in una pratica valigetta

I set di utensili non sono tutti uguali e sicuramente fa eccezione quello di HOTO, dal design elegante e minimalista, che racchiude tutti i principali strumenti in una pratica valigetta. Al momento lo trovate in offerta al 40% di sconto.

Questo kit comprende tutto il necessario per installare e riparare la maggior parte delle cose che vi possono capitare sotto mano.

C’è un cacciavite con manico magnetico accompagnato da un set di punte intercambiabili in acciaio S2; un paio di pinze con cui poter anche tagliare e spellare i cavi; una chiave inglese regolabile fino a 25 mm; un martello da carpentiere con punta magnetica per raccogliere chiodi e viti e un tappino per trasformarlo temporaneamente in un martello di gomma; un metro a nastro autobloccante lungo 3 metri; un trapano brushless con modalità di percussione, rotazione regolabile nei due sensi e 30 livelli di forza (con velocità massima fino a 1.400 rpm) selezionabili tramite lo schermo LED incorporato, con un set di punte per metallo e legno in acciaio legato e il cavo per la ricarica della batteria.

Questi dieci attrezzi vengono venduti, trasportati e riposti all’interno di una pratica valigetta realizzata in ABS con pratica maniglia, fibbie laterali nascoste e design antiribaltamento. Ogni strumento ha il suo posto e il tutto è organizzato per contenere gli ingombri al minimo (siamo sui 27 x 27 x 10 centimetri e un peso complessivo di 3,5 chili con tutti gli attrezzi al loro posto).

Quel che appare evidente anche dalle immagini è l’eleganza di questi strumenti, che condividono materiali, linee e design. Il prezzo di listino è di 200 euro ma al momento il kit è in sconto del 40%, quindi si compra per 119,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.