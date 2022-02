WhatsApp prova la nuova interfaccia per le chiamate su iPhone

Forse non sono poi così tante le persone che utilizzano le chiamate vocali di Whatsapp su iPhone, oppure più semplicemente si è capito che così com’è concepita adesso l’app non va tanto bene. Soltanto la divisione di Meta (Facebook) che si occupa di WhatsApp conosce la vera ragione che l’ha spinta a riprogettare l’interfaccia dedicata alla chiamate vocali e metterla a disposizione di alcuni beta tester con la versione numero 22.5.0.70 distribuita in questi giorni.

La schermata principale delle chiamate vocali di Whatsapp su iPhone, come si vede dall’immagine in allegato, cambia principalmente quando si effettuano delle chiamate di gruppo. L’azienda ha sostanzialmente implementato delle animazioni caratterizzate da forme d’onda visibili per ciascun partecipante che si muovono in tempo reale in base all’intensità della voce di chi parla: in questo modo è così più facile seguire la discussione e capire con precisione chi sta parlando, o magari chi non dovrebbe lasciare il microfono acceso.

Secondo le indiscrezioni pare che con questa versione dell’app Whatsapp stia portando gli sfondi alle chiamate vocali, sebbene allo stato attuale non pare sia possibile modificarli. «Whatsapp sta ridisegnando l’interfaccia per un futuro aggiornamento in modo da renderla più compatta e moderna organizzando lo spazio a disposizione», scrive il sito WABetaInfo che segnala la novità di questa versione in beta dell’app «Il nuovo restyling avrà un bell’aspetto, soprattutto durante le chiamate di gruppo».

Il nuovo look era già stato adocchiato lo scorso dicembre ed è ancora in fase di sviluppo, quindi quella che si vede nell’immagine potrebbe non essere ancora la versione definitiva. Ad ogni modo Whatsapp sta lavorando anche su alcuni indicatori per la crittografia end-to-end. Come probabilmente saprete già, sono passati alcuni anni da quando tutti i messaggi sull’app vengono protetti con questo livello di sicurezza: è in quest’ottica che il team che c’è dietro lo sviluppo dell’app ha deciso di introdurre una serie di nuovi indicatori che consentono di sapere con precisione tutto ciò che riguarda questo particolare aspetto della piattaforma.

Negli scorsi giorni WhatsApp ha reso disponibile la nuova funzione che permette di riprodurre e ascoltare messaggi vocali e file audio anche fuori dalla chat dove sono stati ricevuti.