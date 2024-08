Carica wireless veloce, la Cina ha appena ucciso il tuo sogno

Pubblicità

I nuovi iPhone 16 dovrebbero avere tra le novità la carica veloce in wireless con prestazioni fino a 20W, ma sulla strada verso una ricarica ad elevate prestazioni, fondata essenzialmente sulla tecnologia Qi2, si è messa di traverso la Cina.

Le autorità che regolano il mercato della tecnologia del paese asiatico, hanno infatti deciso di mettere al bando una serie di dispositivi che sfruttano specifiche frequenze. Tra queste anche quelle che operano sui 360kHz, la frequenza di Magsafe e dei caricabatterie wireless di nuova tecnologia, i Qi2 appunto.

A riferirlo è il South China Morning Post, evidenziando un aggiornamento delle frequenze consentite allo scopo in questione dal ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese. Le nuove norme, in vigore dal 1° settembre, prevedono l’uso di tre bande di frequenze per i caricabatterie wireless di dispositivi mobili e portatili: 100-148.5kHz, 6765-6795kHz, e 13553-13567kHz. Inoltre, la potenza di trasmissione consentita non potrà superare 80W.

Le nuove norme corrono il rischio di avere un impatto devastante sull’evoluzione della carica wireless. A pagare per prima sarà Apple. Il suo Magsafe che offre una carica con potenza fino a 15W, verrà bandito dal 1 settembre. Ma questo sarebbe il meno: con iPhone 16 la carica dovrebbe essere portata a 20W grazie al supporto di Qi2. In Cina, a prima vista, questo non sarà possibile.

Insomma: se la Cina proibisce i caricabatterie che operano sui 360kHz, Apple non potrà più offrire in Cina la carica wireless Magsafe per i suoi iPhone e (se l’indiscrezione sarà confermata) non potrà neppure puntare sulla ricarica a 20W per i suoi iPhone 16.

Oltre a questo il mercato di Qi2 subirà un pesante colpo su scala planetaria. Tutti gli i telefoni Android in arrivo puntano sulla ricarica Qi2 e soprattutto sui cinesi che producono questi accessori, ma se la Cina, non solo il principale produttore ma anche consumatore di queste tecnologie, li proibisce ci sarà sicuramente un impatto in termini di assortimento e costi.

