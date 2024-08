Airpods Pro con miglior soppressione del rumore in arrivo

Pubblicità Airpods Pro con efficienza radicalmente migliorata nella soppressione del rumore sono in arrivo “presto”. La notizia non sarebbe da prendere troppo sul serio se non arrivasse dal leaker seriale “Kosutami”, un personaggio che in passato ha dimostrato di avere accesso ad informazioni che successivamente vengono confermate nella realtà. Che cosa Kosutami intenda dire esattamente quando in un Tweet parla di “efficienza di molto migliorata” nell’NFC non è chiaro. Del resto anche Apple usa terminologie abbastanza fumose quando parla di questo argomento. Ad esempio con il lancio degli Airpods Pro 2 il marketing ci aveva detto che il sistema di cancellazione attiva era “fino a due volte superiore” a quello degli Airpods Pro di prima generazione. The new AirPods Pro is coming—perform with Digital ANC that much better than previous version. — Kosutami (@Kosutami_Ito) August 27, 2024 Più intrigante è la specificazione temporale. Kosutami parla di un lancio imminente, invece noi sappiamo da altre fonti che gli Airpods Pro di terza generazione saranno introdotti solo il prossimo anno. Il 9 di settembre arriveranno, invece, quasi certamente solo revisioni degli Airpods 2 e degli Airpods 3. Il primo modello non avrà la soppressione del rumore, il secondo sì. Oltre a questo gli Airpods del 9 settembre dovrebbero introdurre anche una nuova custodia (con supporto Dov’è per i nuovi Airpods “di mezzo”) e un nuovo design. Apple ha quindi intenzione di lanciare a sorpresa un aggiornamento anche degli Airpods Pro? Oppure si tratta di un aggiornamento software? O magari “presto” significa da alcuni mesi. O semplicemente Kosutami si è sbagliato? Il leaker lo scorso anno era stato il primo a parlare di custodie FineWoven, un prodotto che si è poi effettivamente materializzato nei negozi, e di nuova batteria in acciaio per iPhone 16, una componente che ora viene data per scontata anche da importanti osservatori del mercato. Ma ha anche sbagliato qualche previsione: ad esempio aveva presentato cavi USB-C colorati ad iPhone 15 e affermato che ci sarebbe stato un cavo Thunderbolt 4 per iPhone, in grado di supportare il trasferimento di corrente fino a 150W.

Offerte Speciali iPad Air M1 da 64 GB cellular, sconto del 38% Su Amazon torna in offerta iPad Air da 64 GB cellular con uno sconto importante. Lo pagate solo 511 €, il 38% in meno del listino

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.