In Final Cut Pro per iPad le novità per l’app Fotocamera di iOS 17

Apple ha annunciato Final Cut Pro per iPad e tra le peculiarità di questa versione c’è la possibilità di scattare foto e registrare video con la modalità “Pro Camera” che Apple indica come qualcosa in grado di offrire agli utenti “maggiore controllo nel processo creativo su iPad”.

Il sito statuintense 9to5Mac ipotizza che la “modalità Pro” per la fotocamera potrebbe essere una anticipazione di nuove funzionalità per l’app fotocamera che vedremo in iOS 17.

Nella pagina sul sito Apple dedicata a Final Cut per iPad, si evidenzia la presenza di controlli avanzati sulla fotocamera finora non possibili con l’app di serie su iOS e iPadOS.

Funzioni avanzate per la fotocamera di iPad e iPhone sono al momento disponibili con app di terze parti come Halide (per le foto) e Filmic Pro (per i video). App di terze parti saranno sempre in grado di dare qualcosa in più rispetto alle app di serie, ma potrebbe essere effettivamente interessante offrire la possibilità di controllare in modo avanzato, ad esempio, il bilanciamento del bianco, l’esposizione, la messa a fuoco, ecc.

L’app Fotocamera mette automaticamente a fuoco l’immagine e regola l’esposizione in base al soggetto che si sta inquadrando; è possibile toccare un’area diversa nel mirino per modificare la messa a fuoco e l’esposizione, e mantenere la messa a fuoco e l’esposizione in quel punto tenendo premuto lo schermo finché non compare la dicitura “Blocco AE/AF”.

Vi sono circostanze nelle quali potrebbe essere comodo richiamare preset impostando il bilanciamento su tungsteno, luce del giorno, ecc. e offrire all’utente la possibilità di prendere il controllo del colore quando vi sono difficoltà (il bilanciamento automatico del bianco non è infallibile, e può funzionare meno bene in condizioni estreme, potendo agire solo entro una gamma di temperature colore ristretta).

Il formato ProPres disponibile con i telefoni più recenti, facilità ovviamente le possibilità in fase di editing, ma avere a disposizione ulteriori opzioni in fase di scatto o ripresa video, sarebbe gradito.

Il sito 9to5Mac ipotizza ancora che se Apple deciderà di implementare funzioni avanzate per l’app Fotocamera, queste saranno attivabili su richiesta e non attive per default: la maggior parte degli utenti sarebbero confusi d opzioni complesse e sarebbe meglio indicare o no alcune opzioni in base alle Preferenze dell’utente.

