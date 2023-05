Apple porta Final Cut Pro e Logic Pro su iPad

Apple ha annunciato Final Cut Pro e Logic Pro per iPad. Apple spiega che Final Cut Pro e Logic Pro per iPad prevedono interfacce touch che consentono di migliorare i flussi di lavoro “con l’immediatezza e l’intuitività del Multi-Touch”.

Final Cut Pro per iPad prevede un set di strumenti per i creatori di video per “registrare, montare, rifinire e condividere”, tutto da un unico dispositivo portatile. Una nuova jog wheel (manopola rotante) semplifica l’editing e offre nuove modalità di interazione.

È possiible navigare nella Timeline magnetica, riposizionare le clip ed effettuare operazioni di editing video accurate, a livello di frame, con il tap delle dita e l’immediatezza delle gesture Multi-Touch.

Il Live Drawing consente di disegnare sui contenuti video con Apple Pencil; sui modelli con chip M2, l’hover di Apple Pencil permette di scremare velocemente e visualizzare in anteprima il girato senza neanche bisogno di toccare lo schermo.

Non manca il supporto per Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, incluse le relative scorciatoie da tastiera. È possibile visualizzare e modificare video HDR, e sfruttare funzionalità di color grading e relative modalità di riferimento per flussi di lavoro che tengono conto della gestione dei colori.

Una funzione denominata “Scene Removal Mask” permette di sostituire velocemente gli sfondi dietro a un soggetto senza usare sfondi verdi ad hoc. L’Auto Crop permette di modificare automaticamente l’aspetto del girato, mentre con l’isolamento della voce è possibile rimuovere rumori di sottofondo dall’audio catturato sul campo.

Logic Pro, audio professionale su iPad

Logic Pro per iPad è presentato come in grado di mettere la potenza della creazione musicale professionale nelle mani di chi la crea, ovunque si trovi, con una collezione completa di ricercati strumenti per la composizione di canzoni, la creazione di beat, la registrazione, l’editing e il mixaggio.

Final Cut Pro e Logic Pro per il tablet di Apple saranno disponibili su App Store in abbonamento a partire da martedì 23 maggio. A partire dal 23 maggio, Final Cut Pro e Logic Pro per iPad saranno disponibili sull’App Store, ciascuno ad un prezzo di €4,99 al mese o €49 all’anno con un mese gratuito di prova.

Final Cut Pro è utilizzabile sugli iPad con chip M1 o modelli successivi, e Logic Pro sugli iPad con chip A12 Bionic o modelli successivi. Entrambe le app richiedono iPadOS 16.4. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.