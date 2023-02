Halide porta lo zoom dei degli iPhone Pro su ogni iPhone

Qualsiasi iPhone, anche quelli non Pro, possono avere un teleobiettivo: è sufficiente installare l’ultima versione dell’apprezzata app Halide, la numero 2.11.0, per ottenere l’accesso a Neural Telephoto, una funzione di zoom digitale, in pratica una sorta di teleobiettivo virtuale che promette miracoli.

Quando si ingrandisce una immagine col metodo tradizionale, quel che si ottiene è un’immagine sfocata e con linee diagonali che appaiono frastagliate. Gli sviluppatori dell’app Halide invece sono riusciti a impiegare gli stessi algoritmi di apprendimento automatico che alimentano la modalità macro per migliorare i dettagli negli scatti ingranditi offrendo in sostanza l’accesso a un obiettivo con zoom o ingradimento 2x anche per quegli iPhone dove questa lente non è presente.

Chiaramente il software non è in grado di eguagliare i risultati ottenuti col vero teleobiettivo degli iPhone Pro, ma il Neural Telephoto riesce comunque a conservare i dettagli in maniera migliore rispetto alla maggior parte dei software che si propongono di fare la stessa cosa.

Questo significa che tutti quegli iPhone non-Pro (da iPhone SE all’ultimo iPhone 14, dicono gli sviluppatori) che montano soltanto obiettivi grandangolari e ultra-grandangolari, adesso possono usare Halide per ottenere risultati migliori di quelli generati da una foto acquisita ingrandendo tramite l’app Fotocamera nativa, che apparirebbe senz’altro sgranata e di bassa risoluzione.

All’attenzione dei professionisti dell’immagine

Per chi mastica un po’ di fotografia diciamo pure che questo sistema può ingrandire e migliorare le foto applicando le tecnologie di apprendimento automatico sui file HEIC e JPEG, mentre l’elaborazione viene restituita in formato RAW non modificato e non ingrandito in modo da poterci poi lavorare poi sopra senza ulteriori perdite di dettagli.

Inoltre, per impostazione predefinita, l’app Halide scatta in modalità RAW + JPEG in modo da offrire il primo senza ingrandimento e il secondo con zoom corretto dall’AI. Questo, secondo gli sviluppatori, è il meglio di entrambi i mondi perché l’output non sarà mai inferiore a quello generato da un file in RAW.

Dove scaricare Halide

L’app Halide Mark II è distribuita gratuitamente da questa pagina di App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. Potete usarla per 7 giorni, poi vi servirà un abbonamento: c’è quello annuale a 12,49 €, oppure il pacchetto mensile a 2,99 €. In alternativa chi vuole può acquistare la licenza a vita per 69,99 €.