macOS 15.2 rende versatilissimo lo streaming video con Airplay

Pubblicità

Nell’aggiornamento a macOS Sequoia 15.2 (nel momento in cui scriviamo una versione preliminare per sviluppatori e beta tester), Apple ha integrato migliorie per lo streaming video con AirPlay, offrendo nuove opzioni quando si trasmette in streaming dal Mac su Apple TV.

Nel sistema operativo, sono presenti opzioni che permettono di condividere l’intero schermo, una finestra specifica oppure un’app specifica, oppure lo schermo esteso.

Limitare lo streaming AirPlay‌ a un’app specifica permette, ad esempio, di presentare foto su uno schermo grande di una TV senza permettere agli spettatori di vedere altri contenuti ed elementi vari presenti sul resto dello schermo del Mac.

L’attuale versione di macOS, Apple consente già il mirroring del display del Mac su Apple TV ma non sono presenti opzioni per condividere soltanto una specificia porzione dello schermo.

Come sempre, con AirPlay è possibile trasmettere video, foto, musica e altro dai dispositivi Apple a una Apple TV, ad altoparlanti e su vari modelli di smart TV (produttori come Samsung, LG e Sony ma anche di vari altoparlanti, integrano il supporto alla tecnologia AirPlay).

La condivisione con AirPlay è comoda per mostrare pagine web, presentazioni, fogli di calcolo, ecc. su uno schermo più grande, senza bisogno di usare fili.

Ricordiamo ancora che alcune tra le più quotate catene alberghiere internazionali hanno integrato AirPlay nei televisori delle loro camere: quando si soggiorna in queste strutture, è possibile trasmettere in streaming video e audio sullo schermo della camera in pochi secondi.

Altra piccola novità dell’update a macOS 15.2 è la possibilità di mostrare nella barra degli dei menu di macOS una piccola icona con il Meteo e vari dettagli sulle previsioni.

Come accennato, nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento a macOS 15.2 è distribuito come beta; la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre insieme a iOS 18.2, iPadOS 18.2, tvOS 18.2, ecc.