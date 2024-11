iPhone ci farà sapere quanto tempo manca per finire la ricarica

Pubblicità

Una futura e non troppo distante nuova versione di iOS e iPadOS potrebbe tenere traccia del tempo di ricarica rimanente per la batteria.

È questa una delle novità in arrivo che si annuncia come significativo per una lunga serie di piccoli ma numerose e in qualche caso molto interessanti modifiche all’attuale versione.

Attualmente quando si collega un iPhone o un iPad al caricabatterie l’unico indicatore che si ha a disposizione è quello della percentuale, lo stesso che controlliamo in ogni occasione per capire quanta batteria ci resta.

Nella versione beta di iOS 18.2, invece, appare un framework (una struttura necessaria al sistema operativo per svolgere specifiche operazioni) denominato “BatteryIntelligence”. Il suo scopo, secondo 9t05 Mac che l’ha individuato, utile a calcolare il tempo di ricarica dell’iPhone.

Sfruttando la quantità di energia che entra, la capacità della batteria e l’energia che è già accumulata in essa, il sistema operativo può far sapere quanto tempo ci vorrà per raggiungere una cerca soglia percentuale.

La funzione potrebbe essere utile per vari aspetti. Primariamente quanto tempo sarà necessario per avere l’energia sufficiente per avere un iPhone o un iPad efficienti per la giornata. Ma sapere quanto tempo è necessario ad arrivare ad una certa soglia di ricarica potrebbe anche essere interessante per capire quanto sono efficienti un caricabatterie o un cavo di ricarica.

Apple lavora molto sulla batteria in iOS e iPadOS. Dopo il clamoroso caso del Battery Gate, che riduceva in maniera silenziosa le prestazioni del telefono quando la batteria aveva poca energia, si sono susseguite una lunghissima serie di novità indirizzate ad informare sullo stato di salute della batteria ma anche a gestirla in maniera più accurata.

Ad esempio solo utimamente, abbiamo avuto da IOS 18 una indicazione sulla velocità di ricarica del caricabatterie che abbiamo usato, in precedenza c’erano stati sia la ricarica “smart” e il limite di ricarica regolabile in percentale.

Attualmente, come detto, siamo di fronte ad una struttura interna al sistema operativo che è propedeutica all’introduzione della funzione. Non ci sono tutti gli elementi necessari perchè essa appaia nel sistema operativo vero e proprio, neppure nella versione beta.

Resta da vedere se verrà introdotto in iOs 18.2 o una delle versioni successive.