Il meteo è in bella vista nella nuova versione di macOS Sequoia

Meteo sempre sott’occhio in macOS Sequoia 15.2. L’aggiornamento del sistema operativo, in questo momento in beta, consente infatti i collocare le previsioni nella barra dei menù.

Il Meteo nella barra dei menu permette di mostrare la temperatura attuale e una piccola icona che cambia in base alle condizioni meteorologiche; facendo click sull’icona è possibile mostrare dettagli relativi alle previsioni e alle temperature previste, così come dettagli su altre località eventualmente indicate. Da qui è anche possibile aprire l’app Meteo vera e propria.

Per mostrare l’icona del Meteo nella barra dei menu di macOS Sequoia basta aprire Impostazioni di Sistema, da qui selezionare (nell’elenco a sinistra) “Centro di Controllo”, nella sezione a destra scorrere fino a “Solo barra dei menu” e scegliere “Mostra nella barra dei menu” per l’opzione “Meteo”.

Come sempre da Impostazioni di Sistema > Centro di Controllo possiamo scegliere altre opzioni da mostrare nella barra dei menu: Orologio, Spotlight, Siri, Time Machine.

Come accennato l’opzione che consente di mostrare il Meteo nella barra dei menu è presente nella versione beta dell’aggiornamento a macOS Sequoia 15.2; la versione definitiva per tutti di macOS 15.2 è prevista per inizio dicembre.

