Smontare iPad mini 2024 non risolve il mistero del Jelly Scrolling scomparso

Pubblicità

iFixit ha smontato l’iPad mini di settima generazione e dall’operazione non si evince la presenza di cambiamenti fisici per ridurre il problema dell’effetto “jelly scrolling”, nonostante questo aspetto sembra essere stato risolto.

Con gli iPad mini di precedente generazione, alcuni utenti notano sullo schermo un effetto denominato “jelly scrolling” (scorrimento gelatinoso): scorrendo un testo (es. una pagina web), in particolare con il tablet posizionato in verticale (modalità ritratto), metà lato del display sembra aggiornarsi più lentamente rispetto all’altro, provocando un effetto oscillazione al centro dello schermo quando si scorre rapidamente il contenuto.

Questo fenomeno è dovuto alla modalità con la quale lo schermo si aggiorna: il refresh dello schermo da un lato all’altro viene eseguito sfruttando un pattern a onde, anziché agire su tutto il blocco insieme.

Finora si è sempre pensato che la direzione della scansione dello schermo era correlata con il posizionamento della scheda controller che gestisce il display di iPad mini, uno dei motivi per il quale si potrebbe notare il jelly scrolling in modalità ritratto.

Nell’iPad mini 2024 la posizione della scheda controller non cambia rispetto al modello precedente, ma l’effetto (che, per inciso, secondo Apple non è un problema e si tratta di un comportamento assolutamente normale con gli LCD) non si verifica o è molto meno evidente.

iFixit evidenzia cambiamenti quali la presenza del chip A17 Pro e gli 8GB di memoria RAM che consentono di supportare Apple Intelligence. La memoria di storage parte ora da 128GB. Il nuovo iPad supporta sia l’Apple Pencil, sia l’Apple Pencil Pro.

Il modulo WiFi è stato aggiornato con supporto al Wi-Fi 6E, e la porta USB-C ora permette di trasferire dati con velocità fino a 10Gbps.

Quelli sopra citati sono i cambiamenti di rilievo nell’iPad mini di settima generazione, rispetto alla precedente. Dal teardown si evince la possibilità di rimuovere più facilmente la porta USB-C; piccoli cambiamenti anche nella zona dove è presente il logo Apple, non più impresso sul metallo ma incollato sulla piastra posteriore.

Il punteggio di riparazione di iFixit è di 3 su 10, identico al punteggio assegnato lo scorso anno all’iPad mini di precedente generazione.

A questo indirizzo trovate un nostro confronto tra iPad mini con A17 Pro e iPad mini 6.