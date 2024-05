In sconto Baseus PPWC05T, la powerbank con USB-C incorporato

Volete poter ricaricare il vostro telefono in mobilità con una batteria facile da usare e poco ingombrante? una valida soluzione allora è Baseus PPWC05T, un accessorio indispensabile per prolungare l’autonomia di iPhone e smartphone Android con agilità, e ora in sconto grazie ad una promozione in corso in queste ore.

Si tratta di una batteria USB-C portatile che fa della sua forza la compattezza in rapporto alla modalità di utilizzo.

Molte delle batterie di questo tipo si agganciano infatti sul dorso del telefono tramite il sistema MagSafe di Apple, andando però ad aumentare lo spessore complessivo del telefono.

Questa batteria invece, poco più grande di un rossetto (misura circa 8 x 4 x 2,5 centimetri), ne allunga semplicemente l’altezza di 4 centimetri e aggiunge appena 100 grammi al peso complessivo del telefono, andandosi ad agganciare alla spina USB-C sul fondo.

Ciò la rende così compatibile anche con tutti gli altri telefoni Android che usano una presa USB-C per la ricarica della batteria.

Incorpora 5.000 mAh ed eroga fino a 20 Watt, il che significa che un iPhone 15 viene ricaricato da zero al 57% in appena mezz’ora. In ingresso invece la presa USB-C assorbe massimo 18 Watt, perciò con un alimentatore di questa potenza si riesce a ricaricarla completamente in poco meno di 2 ore.

La promozione

