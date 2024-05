L’invasione dei PC Windows ARM con Snapdragon e AI inizia a maggio

Microsoft ha già presentato mille novità in campo intelligenza artificiale AI e anche i primi Surface nati per AI per aziende, ma il 20 maggio in occasione dell’evento annuale Build edizione 2024 è attesa la prima grande ondata, con diversi PC dei principali marchi, tutti funzionanti con processori Qualcomm Snapdragon, e quindi anche con una nuova versione di Windows 11 per ARM, questa volta fatta bene.

Se l’evento Microsoft Build annunciato fin da marzo e con cadenza annuale non è una novità, occorre rilevare che man mano che la data del 20 maggio si avvicina, un numero crescente dei principali marchi PC, da sempre partner di Microsoft, sta annunciando eventi speciali e incontri con stampa e media per svelare macchine PC Windows 11 con AI a bordo.

L’ultimo in odine di tempo ma solo per ora, è Asus che ha da poco diramato inviti per l’evento intitolato Next Level. AI Incredibile. Il messaggio del costruttore non lascia dubbi: durante l’evento online sarà svelato «Il primo PC ASUS con Intelligenza Artificiale di nuova generazione, che combina una potenza di calcolo rivoluzionaria con un formato ultraportatile».

Non sono solamente Microsoft e Qualcomm a credere e investire moltissimo nei PC ARM con AI, come emerge chiaramente proseguendo la lettura dell’invito Asus. Per questo evento di lancio, in collaborazione con Microsoft e Qualcomm, Asus celebra il primo dei suoi «PC ASUS con Intelligenza Artificiale, destinati a ridefinire l’informatica di calcolo».

Quando il mondo dei PC Windows si muove per qualcosa di importante, storicamente lo fanno tutti i marchi principali insieme, o quasi. Con i Surface Microsoft è riuscita a proporre una sua linea di computer senza infastidire troppo i marchi PC partner, ma per l’avvento dell’intelligenza artificiale c’è spazio per tutti.

Oltre a Microsoft Surface e il primo PC Asus con AI è lecito attendersi le prime macchine PC ARM Snapdragon anche dal più grande costruttore di PC al mondo Lenovo, oltre che da HP, Dell e presumibilmente altri marchi top che non hanno ancora rilasciato annunci ufficiali o non sono ancora trapelati nelle anticipazioni.

Sono anni che Microsoft prova con i PC ARM con scarsi risultati, ma forse questa volta combinandoli con l’ondata AI potrebbe farcela: Redmond spera sia l’arma contro i MacBook e i chip Apple Silicon di Apple. Sicuramente non piaceranno molto a Intel e AMD.

I marchi e i PC ARM che non si vedranno il 20 maggio arriveranno comunque poco dopo: una delle principali fiere evento per l’hardware PC, il Computex di Taipei inizia il 4 giugno e termina il 7 giugno. Pochi giorni dopo arriverà la svolta AI di Apple alla WWDC 2024.