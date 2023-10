In un brevetto Apple speaker integrati in capi di abbigliamento e cinturini

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che fa riferimento a possibili futuri accessori e articoli di abbigliamento con inclusi strati di tessuto acusticamente permeabile e bobine che formato la base di altoparlanti in tessuto.

A riferirlo è il sito PatentlyApple spiegando che nel brevetto della Mela si parla del possibile uso dei tessuti in questione – flessibili e pieghevoli – in vari ambiti, con tanto di circuiti di controllo che permettono la riproduzione dei suoni.

I tessuti che consentono la riproduzione di suoni così come immaginati da Apple possono essere piegati in vari modi e sfruttati con forme di vario tipo, anche cilindriche e coniche. Apple ha anche previsto la possibilità di sfruttare elementi luminosi e sensori negli strati di tessuto e quindi potenziali uso con output (per la riproduzione di immagini) e input (lettura dati dai sensori) sfruttando connessioni wireless (Bluetooth).

Nella rappresentazione schematica allegata al brevetto si evidenzia la possibilità per questi tessuti di comunicare con dispositivi esterni con collegamenti wireless, linea telefonica o altri sistemi di comunicazione a corto o ampio raggio.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.