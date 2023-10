YouTube Music utilizzabile come servizio di default con gli HomePod di Apple

Buone notizie per gli utenti che usano la piattaforma di streaming musicale YouTube Music: ora è possibile sfruttare questo servizio con gli HomePod e chiedere, ad esempio a Siri di riprodurre brani sfruttando YouTube Music, oppure impostare quest’ultimo come servizio musicale da usare per impostazione predefinita con gli HomePod.

Di questa possibilità riferisce il sito 9to5Google, che a sua volta cita un post su Reddit di Brandon Bilinski, dirigente responsabile YouTube Music, nel quale fa riferimento a un recente aggiornamento della piattaforma.

Google spiega che è possibile sfruttare YouTube Music su smart speaker come HomePod, controllare la musica usando Siri o da iPhone, iPad, o Apple Watch.

YouTube Music è supportata sull’HomePod di 1a generazione, su HomePod di 2a generazione e su HomePod Mini. Per impostare YouTube Music come piattaforma di default per HomePod bisogna: aprire l’app Youtube Music su iPhone, selezionare il proprio account in alto a destra, selezionare Impostazioni > app connesse, da qui la voce Collega con HomePod e alla schermata successiva selezionare “uso in casa” e poi “Fatto” per completare le impostazioni.

Ricordiamo che YouTube Music si può usare da Apple Watch installando l‘app YouTube Music sull’orologio, ma anche con gli altoparlanti wireless Sonos, con Android Auto, con Apple CarPlay e con Waze.

YouTube Music è offerta sia come servizio in abbonamento – che prevede anche un piano gratuito – sia con pacchetti mensili e annuali. GLi abbonamenti Premium costano 9,99 € al mese o 99,99 € all’anno. GLi abbonamenti consentono di ascoltare musica senza annunci,offline e con lo schermo disattivato. Oltre ai piani individuali, sono disponibili pacchetti “Famiglia” (fino a cinque persone residenti nella stessa abitazione) a 14,99€ al mese, e “Studenti” a 4,99€ al mese. L’app YouTube Music è supportata da dispositivi come smartphone, laptop, tablet e smart TV.