Infinix Note 12, in offerta nella variante 4 e 5G a partire da 270 euro

Si sta facendo strada nelle ultime settimane un nuovo brand per il settore smartphone. A giudicare dalle apparenze si tratta di un dispositivo che promette bene. Prende il nome di Infinix Note 12, ed è disponibile in anteprima mondiale a questo indirizzo a partire da 270 euro.

Sebbene il nome Infinix Note 12 potrebbe non dire molto ai più, per via del fatto che si tratta di un marchio davvero nuovo sulla scena, esteticamente ricalca le ultime tendenze di mercato, proponendo un design assolutamente moderno e minimale, con la cornice che circonda il dispositivo che tende leggermente a curvare sui quattro angoli, senza però perdere quell’aspetto squadrato che potrebbe anche ricordare iPhone.

Il terminale propone caratteristiche tecniche di tutto rispetto, ad iniziare da un display AMOLED Full HD True Color da 6.7 pollici. Anche sotto al cofano non mancano specifiche interessanti, come il processore Helio G99 Ultra nella versione 4G, e Dimensity 8100 nella variante 5G del terminale; , accompagnato da 8 GB di RAM, che possono diventare 13 grazie al processo di memoria RAM estesa, fino a 13GB.

Il design, come già anticipato, risulta essere particolarmente slim, da 7.8mm, sebbene il terminale inglobi una batteria molto capiente, da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Anche il set di fotocamere a bordo del dispositivo non se la cava affatto male. Anzi, sul retro è disponibile un set di camere tripla, con sensore principale con modalità notturna da 108 MP. Sempre a livello multimediale, poi, interessante notare come il reparto audio faccia leva su un doppio altoparlante con tecnologia DTS. Ancora, il terminale permette di alloggiare due sim, e ha un connettore USB-C sul fondo per la ricarica e la connessione dati.

Disponibile nelle diverse colorazioni grigio chiaro e azzurro, lo si può acquistare a partire da 270 euro circa, con spese di spedizione gratis.

