INIU, PowerBank, caricatori anche Magsafe e cavi in offerta Black Friday

In questi giorni di Black Friday su Amazon trovate una vasta selezione di accessori pensati per migliorare l’esperienza di ricarica e gestione dei dispositivi mobili: con le offerte lanciate da INIU semplificate la ricarica di tutta la vostra attrezzatura, rendendola oltretutto rapida ed efficiente, con interessanti risparmi sul prezzo di acquisto.

Tra i tanti caricatori vi segnaliamo il modello Wireless 3 in 1 Magsafe compatibile con tutti i nuovi iPhone 16 e precedenti dotati di sistema per la ricarica senza fili. Questo modello è capace di ricaricare contemporaneamente anche Apple Watch e AirPods, rappresentando quindi una base di ricarica universale per i principali dispositivi personali. Supporta il sistema Qi, quindi potete usarlo anche coi telefoni Android.

Trovate in sconto anche diverse powerbank con capacità che variano da 10.000 mAh a 20.000 mAh, alcune con uscita da 65 Watt, perciò sono degli ottimi caricatori portatili che funzionano anche coi computer e le console di gioco e vi possono garantire una scorta di energia aggiuntiva quando vi trovate a lavorare fuori casa per diverse ore, anche con applicazioni particolarmente esigenti in fatto di consumi energetici.

In promozione ci sono poi una varietà di cavi USB-C, alcuni che supportano fino a 100 Watt e quindi utilizzabili anche per ricaricare dispositivi ad alta potenza come i MacBook e i tablet.

E infine per chi ha bisogno di ricaricare i dispositivi in viaggio trovate in sconto anche i caricabatterie per auto, come quello dotato di presa USB-C e supporto per la tecnologia QC 3.0 in modo da erogare la giusta quantità di corrente indipendentemente dal dispositivo collegato.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di INIU in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

